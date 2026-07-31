Gabriela Lerma y Sarai Teijeira van con España al Eurobasket U18 Femenino

El Valencia Basket estará representado por dos jugadoras con la selección española en el Europeo U18F, que se celebrará del 1 al 9 de agosto en Estocolmo (Suecia). Gabriela Lerma y Sarai Teijeira -recientemente subcampeona del Mundo U17F-, han entrado en la lista definitiva de 12 jugadoras de España. Se podrá seguir en directo en el canal de YouTube de FIBA.

Hay que recordar que el conjunto taronja tiene en liza a varios jugarores en el Eurobasket U18 Masculino. Guillem Tazo, Roger Villarejo y Javier Viguer entraron en la lista definitiva de España para disputar el torneo. Por su parte, Miguel Sousa participa con Portugal y Zeteny Kurfis con Hungría en la división B del Eurobasket en Croacia.

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Calendario fase de grupos Eurobasket U18 Femenino

La selección española está integrada en el grupo C junto con Montenegro, Turquía y Eslovenia. Debutará el sábado 1 ante Eslovenia a las 18:15 horas. El domingo se medirá a Turquía a las 13:00 horas y el lunes 3 cerrará la fase de grupos ante Montenegro a las 15:45 horas.