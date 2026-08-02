Armoni Brooks: ¿nuevo pulso entre Valencia Basket y Real Madrid?

La complicada situación económica que atraviesa el ASVEL Villeurbanne ha motivado que muchos de los equipos más potentes de la Euroliga vuelvan su mirada hacia el club francés con el objetivo de aprovechar la coyuntura y hacerse con alguna de sus principales figuras. Sin duda, una de las 'piezas' más cotizadas es el exterior estadounidense Armoni Brooks. Uno de los equipos que más con mayor firmeza se perfila como posible destino del escolta es el Real Madrid que en las últimas horas, todo apunta a que se ha lanzado de forma decidida hacia su fichaje. Sin embargo, el prestigioso periodista israelí Arale Weisberg apunta a que el Valencia Basket también podría tener en su órbita a Brooks. Weisberg se muestra contundente en su cuenta de X: "Valencia está en conversaciones con Armoni Brooks El club español se ha unido a Real Madrid, Partizan, Crvena Zvezda y Maccabi en la carrera por fichar al base, que se espera que deje ASVEL", afirma. Según Weisberg, la lista de pretendientes de Brooks es amplia ya que además de Real Madrid y Valencia Basket habla del interés de Estrella Roja, Partizán y Maccabi.

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¿Cuarto pulso de la temporada?

Habrá que esperar a ver cómo transcurren las próximas horas para saber si estamos de nuevo en otro pulso entre Real Madrid y Valencia Basket, algo que parece ya una constante en las últimas semanas. De momento, el Real Madrid aventaja en 3-0 al Valencia Basket en dichos pulsos. El primero fue que que libraron ambos equipos por Pedro Martínez que se saldó con el fichaje del técnico catalán por el club de Florentino Pérez. El Real Madrid también ganó el pulso por Jaime Pradilla que al igual que Martínez, cambia la Capital del Turia por la del Estado. Por último, hace unas semanas el Valencia Basket hacía una oferta por Eli Ndiaye pero el Real Madrid, haciendo uso del derecho de tanteo, era el que finalmente se 'quedaba' al hispano-senegalés.

Un jugador muy codiciado

Armoni Brooks, escolta de 28 años, ha hecho una gran temporada con el Olimpia de Milán. Recientemente lo fichaba el ASVEL con el que firmaba un contrato por dos temporadas. Sin embargo, el club francés ha sufrido un duro e inesperado revés económico ya que, tras perder un patrocinio que parecía tener 'atado', se ha visto a reducir drásticamente su presupuesto para la temporada 2026-2027, de 59 a 24 millones. Eso ha hecho que se vea obligado a reestructurar su proyecto. De momento, Sylvain Francisco ya ha salido con destino a Panathinaikos y todo indica a que Brooks será el siguiente en dejar Villeurbanne.

Aunque, a priori, el principal objetivo de la secretaría taronja en estos momentos parece centrarse en fichar un jugador interior, el hecho de que Brooks se haya puesto en el mercado, puede hacer que el Valencia Basket trate de aprovechar la oportunidad de un jugador que podría paliar en cierta medida la marcha de Jean Montero y Brancou Badio ya que se trata de un jugador exterior rápido y con buen tiro. Lo cierto es que, de momento, el club taronja no se ha pronunciado al respecto.

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Brooks, que en la temporada 2025-2026 promedió 13,1 puntos y 3,5 rebotes con el Olimpia de Milán, no tiene pasaporte europeo por lo que ocuparía plaza de extracomunitario.