Awa Fam brilla a nivel individual pero acumula derrotas con Seattle Storm

La valenciana Awa Fam se ha convertido ya en una de las jugadoras referentes de los Seattle Storm. En su primera temporada en la WNBA la ex-canterana del Valencia Basket está demostrando que está llamada a triunfar en la mejor liga del mundo. Aunque el mes de julio ha sido brillante para ella a nivel individual, la pívot de Santa Pola ha vivido un mes agridulce en el que los resultados no han acompañado y en el que su equipo ha acumulado una preocupante racha negativa de 10 derrotas y tan sólo una victoria.

Seattle Storm

Una jugadora clave en Seattle

Eso sí, una de las jugadoras más destacadas de la franquicia del Estado de Washington sin duda está siendo una Awa Fam que se ha hecho por derecho propio con un puesto en el quinteto titular del equipo. La valenciana ha anotado diez o más puntos en sus últimos cinco partidos disputados y además se está mostrando como un gran baluarte defensivo destacando en la faceta reboteadora. En sus seis últimos partidos Fam acredita un promedio de 11,2 puntos. 8,5 rebotes, 2,5 asistencias, 1,5 tapones y ha jugado 31,2 minutos por encuentro. La valenciana prsenta un porcentaje de acierto del 44,6% en tiros de campo y un 37% en tiros de tres. El rebote está siendo uno de sus mayores puntos fuertes y acumula un total de 51 en los últimos 6 partidos. En lo que va de temporada su promedio es de 11,1 pountos y 6 rebotes por partido.

16 puntos, máxima anotación en el mes de julio

El partido más destacado de Awa Fam en este mes de julio fue el que disputó Seattle frente a Indiana y que se saldó con derrota del equipo de la valenciana por 107-110. Los 16 puntos, 9 rebotes, 4 asistenias y 2 tapones de la de Santa Pola no pudieron evitar la derrota. Ante Minesotta, lpartido que también se saldó con derrota de Seattle, Awa firmó un doble-doble con 10 puntos y 10 rebotes.

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Una de las mejores rookies

Awa Fam, a sus 20 años está viviendo su primera temporada en la WNBA tras poner fin a su etapa como jugadora del Valencia Basket. La de Santa Pola entraba por la puerta grande en la liga estadounidense al ser elegida en el número 3 del draft el pasado mes de abril porl os Seattle Storm. La valenciana se postula ya como una de las candidatas a ser elegida mejor Rookie de la temporada. Ahora sólo falta que los resultados acompañen a un Seattle que presenta un pobre balance en lo que va de temporada de 24 derrotas y sólo 6 victorias. El único triunfo de Fam y sus compañeras durante el mes de julio se remonta al 6 de julio cuando ganaron por 82-64 ante Los Angeles Sparks. Desde entonces, el equipo acumula 8 derrotas consecutivas.