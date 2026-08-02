Los canteranos del Valencia Basket se quedan sin medallas en el Eurobasket sub'21

La selección española masculina sub'18 no encontró la recompensa de la medalla y se queda finalmente fuera del podio en el Eurobasket U18 que se ha celebrado a lo largo de toda este semana en Trientino, Italia.

Los jugadores de Valencia Basket Guillem Tazo, Roger Villarejo y Javier Viguer, integrantes del equipo nacional, acariciaron el bronce en el y finalmente quedan en cuarta posición tras sufrir una derrota contra Francia en el partido por el tercer puesto (69-74) disputado este domingo, 2 de agosto. El combinado español luchó hasta el último momento, reponiéndose de un inicio en el que los franceses cogieron distancia, pero el esfuerzo no llegó en forma de metal, y terminó consiguiendo una meritoria cuarta posición.

El camino de España en el Europeo

España completó una impoluta fase de grupos con victorias ante Estonia (61-87), Italia (68-61) y Letonia (92-87). En octavos se cruzó con Bulgaria, a la que superó con solvencia por 99-66. En cuartos de final llegó una complicada Grecia en un partido en el que la selección nacional obró una gran remontada con un 18-43 de parcial en la segunda mitad y la actuación destacada de Viguer en ese tramo final, con dos triples y un +28 en pista para conseguir la victoria por 66-69. España volvía a plantarse en una semifinal en la que no pudo superar a Eslovenia (90-71). En el choque por el bronce contra Francia, el parcial del primer cuarto de 16-27 en contra fue un lastre para los españoles que, pese a reponerse en los siguientes 30 minutos, el esfuerzo no fue suficiente para darle la vuelta (69-74).

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Pobre actuación taronja

De nuevo los tres canternos del Valencia Basket, al igual que durante todo el transcurso de la competición, también en el partido por el bronce, tuvieron un escaso o nulo protagonismo. De hecho, de los tres, sólo jugó ante Francia Javier Viguer, quien no anotó ni un punto en los 13 minutos en los que estuvo en la cancha. Sus compañeros de l'Alqueria del Basket, Guillem Tazo y Roger Villarejo, vieron todo el partido desde el banquillo. Estadísticas completas en este enlace.