Armoni Brooks, muy cerca del Valencia Basket

La actividad en los despachos del Valencia Basket es frenética en las últimas horas. El club tiene varias operaciones abierta y una de las que parece mejor encarriladas es la cada vez más posible incorporación de Armoni Brooks, un exterior de gran talento que llegaría a Valencia en calidad de cedido por el ASVEL Villeurbanne. Además, el Valencia Basket trabaja también para cerrar el fichaje del Ala-pívot Trendon Watford, procedente de Philadelphia 76ers.

Euroleague

Cedido por el ASVEL

Los problemas económicos que atraviesa el club francés han precipitado los acontecimientos en las últimas horas. El ASVEL anunciaba hace apenas un mes el fichaje de Brooks procedente del Olimpia de Milan pero apenas unos días más tarde, recibía un duro varapalo al perder a uno de sus patrocinadores principales lo que le obligaba a rebajar drásticamente su presupuesto de 59 a 24 millones. Esto hacía inviable mantener a jugadores con una alta ficha como es el caso de Brooks.

Armoni Brooks / ASVEL

Según indica Chema de Lucas, el acuerdo entre Valencia Basket, ASVEL y el jugador está ya cerrado por lo que Brooks se incorporaría al Valencia Basket con un contrato de cesión por parte del ASVEL. El conjunto francés así se evitará pagar la alta ficha del jugador y éste podrá incorporarse a un club de gran nivel y potencial en la Euroliga como es el Valencia Basket.

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El Valencia Basket le ganaría el pulso al Real Madrid

Aunque en el mundillo del baloncesto continental la operación se da ya por hecha, falta aún la confirmación oficial por parte del Valencia Basket. Otros clubes de gran potencial como el Real Madrid también habían entrado en la puja por Brooks. Si finalmente es Valencia el destino elegido por el escolta estadounidense, el Valencia Basket por fin le habrá ganado a los blancos su primer pulso del verano tras los casos Pedro Martínez, Jaime Pradilla y Eli Ndiaye.