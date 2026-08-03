Comunicado oficial del Valencia Basket sobre la campaña de abonos: cifras récord en el Roig Arena

El Valencia Basket disputará su segunda temporada en el Roig Arena con una cifra récord de abonados. El club ha anunciado este lunes a través de un comunicado las cifras de la campaña de abonos. El conjunto valenciano volverá a tener una cifra récord de abonados como entidad, ya que entre unos y otros se superarán los 15.500 abonados, algo que demuestra el buen momento del proyecto, que no deja de crecer.

La buena temporada del equipo taronja el pasado curso y las buenas espectativas para la próxima campaña han hecho que la afición este todavía más ilusionada con el proyecto que encabeza Xavi Albert. El Valencia Basket apostó por ampliar el número de localidades disponibles para abonos masculinos, y la respuesta no podía haber sido más positiva. Solo un pequeño número de abonos VIP llegaron a la fase de venta libre, ya que los nuevos abonos del resto de localidades se agotaron con los Amics Taronja. De esta forma, el Club alcanza un nuevo hito, y cierra la campaña contando la próxima temporada con 11.900 abonos masculinos.

La venta sigue abierta en los abonos femeninos. El club ha informado que los números también avanzan a buen ritmo. Actualmente ya se superan los 3.600 abonos femeninos, a falta de esos últimos días para cerrar la campaña y que se pueden adquirir a através de la web.

Comunicado del Valencia Basket

Valencia Basket alcanza la fase final de su campaña de abonos y lo hace con cifras muy positivas. El Club apostó por ampliar el número de localidades disponibles para abonos masculinos, y la respuesta no podía haber sido más positiva. Solo un pequeño número de abonos VIP llegaron a la fase de venta libre, ya que los nuevos abonos del resto de localidades se agotaron con los Amics Taronja. De esta forma, el Club alcanza un nuevo hito, y cierra la campaña contando la próxima temporada con 11.900 abonos masculinos.

Valencia Basket superará los 15.500 abonados. / Valencia Basket

En cuanto al total de abonos femeninos, la venta continúa abierta y así continuará también la próxima semana, pero los números también avanzan a buen ritmo. Actualmente ya se superan los 3.600 abonos femeninos, a falta de esos últimos días para cerrar la campaña. Los interesados en adquirir un abono femenino pueden hacerlo a través de la web.

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De esta forma, Valencia Basket volverá a tener una cifra récord de abonados como entidad, ya que entre unos y otros se superarán los 15.500 abonados, algo que demuestra el buen momento del proyecto, que no deja de crecer.