Phoenix Mercury se queda con la taronja Marta Suárez

Buenas noticias para Marta Suárez en su camino en la WNBA. Phoenix Mercury le ha firmado a la jugadora asturiana un contrato hasta final de temporada. Suárez, que ha firmado un contrato para las próximas tres temporadas con Valencia Basket, continuará en la mejor liga del mundo, a priori, hasta el 24 de septiembre, fecha en la que acaba la temporada regular y antes de arrancar su etapa taronja.

Suárez está promediando 4 puntos y 1'4 rebotes en los nueve minutos que ha jugado de media en los once partidos que ha disputado con las Mercury. Su mejor actuación fue ante Indiana Fever, el equipo de Caitlin Clark, el pasado diez de julio, cuando jugó 11 minutos, anotando diez puntos y dos rebotes.

La ala-pívot taronja fue elegida en el Draft por Seattle Storm (junto a Awa Fam) en el número 16, pero sus derechos fueron traspasados a Golden State Valkyries, que posteriormente la cortó para volver a Phoenix, con un contrato de desarrollo. Suárez ha ido enlazando contratos de siete días, un total de tres, hasta que finalmente los de Arizona han decidido quedarse con ella el resto del curso.

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El Valencia Basket no dudó en apostar por Marta Suárez y en hacerlo además con un contrato de tres temporadas. Su rendimiento con TCU Horned Frogs de la NCAA estadounidense había sido sobresaliente: 17,2 puntos, 7,3 rebotes y 2,4 asistencias en 30 minutos. Solo Olivia Miles, que terminó siendo la número dos de Draft, anotó más puntos que la asturiana. De hecho, sus grandes actuaciones le permitieron recibir una Mención por parte de la NCAA y ser elegida en el puesto 16 del mencionado Draft por Seattle Storm.