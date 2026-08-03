Mercado de fichajes
La reacción de Trendon Watford frena la euforia taronja
El ala-pívot estadounidense advierte en sus redes sociales de que su futuro aún no está decidido
Tras anunciar este lunes, 3 de agosto el fichaje de Armoni Brooks, el siguiente en la lista del Valencia Basket parece ser el ala-pívot procedente de los Philadelphia 76ers, Trendon Watford, al que muchos sitúan ya vestido de taronja la temporada 2026-2027. Sin embargo, un comentario del propio jugador en su cuenta de X ha enfriado la euforia taronja. El jugador, sin dar nombres ni más detalles, ha publicado un mensaje que hace prever que las negociaciones no están tan avanzadas como se creía: "noticias falsas, chicos... no crean todo lo que ven".
El mensaje de Trendon ha motivado la reacción de numerosos aficionados del Valencia Basket que le invitan a venir a València: 'come to Valencia' es el mensaje más repetido'. Otros, apelan a argumentos gastronómicos como la 'paella' a la belleza de la ciudad y su clima.
De momento, habrá que esperar para ver si finalmente Trendon Watford se incorpora o no a la plantilla que capitaneará Xavi Albert.
El Valencia Basket es uno de los equipos que se ha interesado por el fichaje del estadoundiense de 25 años y 2,03 de altura, nacido en Birmingham, Estados Unidos. Se trata de un jugador versátil y polifacético que puede jugar tanto de ala-pívot como de alero e incluso ejercer de escolta ya que tiene muy buen manejo del balón. Se trata de un jugador rápido que por tanto encaja con el perfil que busca Xavi Albert para completar la plantilla 2026-2027.
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