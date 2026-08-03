El Valencia Basket cede a una de las joyas de su equipo sub'22

El Valencia Basket, fiel a su política de que los jugadores jóvenes sigan creciendo y adquiriendo experiencia en lejos de València como parte de su formación, ha anunciado este lunes 3 de agosto la cesión de uno de los jugadores a priori con mayor proyección de su cantera. Se tra de Tomas Talcis que la pasada temporada, 2025-2026 fue uno de los pilares del equipo sub'22.

Cedido al Rigas Zelli letón

Valencia Basket ha anunciado así que ha alcanzado un acuerdo con el Rigas Zelli de Letonia para que el exterior Tomas Talcis (2.01m, Letonia, 22/09/2007, 18 años) juegue en calidad de cedido en el equipo letón la próxima temporada 2026-27. El alero tiene contrato con el club taronja hasta la campaña 28/29 incluida y este próximo curso tendrá la oportunidad de seguir creciendo y evolucionando como jugador estrenándose en competición continental compitiendo en la EuroCup.

Tomas Talcis disputó la pasada temporada la Liga U22 con Valencia Basket. En 27 partidos promedió 11,6 puntos, 5 rebotes, 1,7 asistencias y 13 créditos de valoración de media.

LIGA U22

Segunda cesión del equipo sub'22

La cesión de Talcis se suma a la del internacional con España Álex Blanco que al igual que el exterior letón, también formó parte del equip de Liga U taronja la pasada campaña. En el caso de Blanco, seguirá en España ya que el Valencia Basket anunciaba hace unos días que jugará en el Palmer Basket Mallorca que milita en la Primera FEB.

Tanto el caso de Talcis como en el de Blanco, el Valencia Basket no sólo ha tenido en cuenta el aspecto deportivo, sino que también ha cuidado el humano destinando a ambos a sus lugares de origen ya que Talcis es natural de Letonia mientras que Álex Blanco es menorquín y por tanto estará muy cerca de su familia.

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Sobre Tomas Talcis

Tomas Talcis se incorporó a Valencia Basket en 2013, con solo seis años, por lo que ha pasado por todas las categorías de formación de L’Alqueria del Basket. En su trayectoria en la cantera taronja destaca su participación en el Adidas Next Generation Tournament organizado por la Euroliga con el equipo junior, siendo incluido en el quinteto ideal del torneo en la edición 24-25. Esta pasada campaña tuvo un importante papel en el estreno de la Liga U22 con el Valencia Basket, con una media de 11,6 puntos, 5 rebotes, 1,7 asistencias y 13 créditos de valoración por partido. Con la selección de Letonia disputó el EuroBasket U18 de 2025, en el que consiguió una meritoria 4ª posición con un promedio de 12 puntos, 4,6 rebotes, 1,4 asistencias y 12 créditos de valoración por encuentro. Este verano ha participado también en el EuroBasket U20, con una 12º puesto para su país y una tarjeta de 10 puntos, 4 rebotes, 1,3 asistencias y 9,6 de valoración por partido.