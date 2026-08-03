El Valencia Basket lleva semanas trabajando en los despachos para cerrar el fichaje de un ala-pívot que complete su juego interior y en las últimas horas, el elegido parece ser Trendon Watford, un '4' procedente de los Philadelplhia 76ers al que Donatas Urbonas, de Basketnews sitúa muy cerca de Valencia.

Todo apunta a que las conversaciones entre Watford y el Valencia Basket están muy avanzadas y en breve podría cerrarse el fichale del estadoundiense de 25 años y 2,03 de altura, nacido en Birmingham, Estados Unidos. Se trata de un jugador versátil y polifacético que puede jugar tanto de ala-pívot como de alero e incluso ejercer de escolta ya que tiene muy buen manejo del balón. Se trata de un jugador rápido que por tanto encaja con el perfil que busca Xavi Albert para completar la plantilla 2026-2027.

Es agente libre

El hecho de que en estos momentos Watford esté sin contrato facilitaría su llegada al Valencia Basket. El jugador parece decidido a probar suerte en Europa y València es un destino que a priori le seduce. Al término de esta temporada el estadounidense se convertía en agente libre ya que los 76ers decidían no hacer efectiva la opción para prolongar un año más el contrato que les unía.

Trendon Watford cuenta con una gran experiencia en el baloncesto estadounidense ya que ha disputado un total de 270 partidos en la NBA en sitintos equipos. Antes de jugar en Philadelplhia, lo hizo en los Portland Trail Blazers y Brooklyn Nets. Sus promedios son de 65. puntos, 3.3 rebotes y 2,5 asistencias en 16 minutos por partidos.

La pasada temporada, 25-26 cuajó con los 76ers alguna de sus mejores actuaciones, con el triple doble que logró frente a los Raptors, anotando 20 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias. Su mejor campaña fue la 2024-205 com ojugador de los Brooklyn Nets con los que promedió 10,2 puntos y 2,6 asistencias. Además fue elegoido MVP de las Finales e la Summer League en 2022, año en el que se proclamó campeón de la competición con Portland.

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Trendon Watford también tiene su propio campus de baloncesto, donde comparte experiencias con los más jóvenes. Este sábado, 8 de agosto, celebrará la segunda edición como anuncia en sus redes sociales.