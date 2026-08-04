Así está el posible fichaje de Trendon Watford por Valencia Basket

El mercado de Valencia Basket ha estado marcado por dos nombres propios en los últimos días. Armani Brooks y Trendon Watford. Dos jugadores muy ilusionantes que serían la guinda a la reconstrucción de plantilla a la que ha estado obligado a enfrentarse el club desde que terminó la histórica temporada 2025/26. Con Brooks el trámite no ha podido ser más eficiente: el club cerró en tiempo récord una ágil maniobra y ha logrado la cesión del escolta norteamericano, que ya es oficial. Con Watford, sin embargo, hay mucha tela que cortar.

La bomba la lanzaba este lunes Donatas Urbonas, informando de que Trendon Watford y Valencia Basket habían alcanzado un acuerdo para la incorporación del jugador estadounidense. La euforia se desató ante el calado del fichaje, pero pronto se frenó en seco cuando el propio jugador desmintió el acuerdo en sus redes sociales: "noticias falsas, chicos... no crean todo lo que ven". Un golpe duro.

Trendon Watford / Philadelphia 76ers

¿Está descartado el fichaje de Trendon Watford por Valencia Basket?

Lo que está claro es que acuerdo no hay, aunque eso no tiene por qué significar que la opción esté caída definitivamente. De hecho, el jugador todavía no ha decidido su futuro. Así lo ha informado el periodista Matteo Andreani, que ha asegurado que el jugador se está tomando un tiempo para decidir cuál será su equipo para la próxima temporada.

¿Qué opciones tiene Trendon Watford?

Según el mencionado periodista, el polivalente ala-pívot estadounidense sigue abierto a una oferta de la NBA, que parece todavía su gran prioridad. En caso de que no llegara, o no fuera satisfactoria, entraría en juego la vía Europa, donde varios equipos están atentos a su situación, entre ellos Valencia Basket, según la información de Donatas Urbonas.

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¿Qué tipo de jugador es Trendon Watford?

El interés de Valencia Basket en Watford es más que lógico teniendo en cuenta las necesidades del equipo y el perfil del jugador. El estadounidense es un interior físico, moderno y polivalente, capaz de desenvolverse en la posición de '3'. Su última temporada ha sido en la NBA, con protagonismo en los Philadelphia 76ers. En total disputó 53 partidos, promediando 6,5 puntos, 3,3 rebotes y 2,5 asistencias en 16,3 minutos de juego y con más de un 50% en tiros de dos.