Así es la pretemporada del equipo femenino del Valencia Basket: fecha de regreso y amistosos

Ya hay hoja de ruta para la pretemporada de su primer equipo femenino del Valencia Basket de cara al inicio del curso 2026-27. Las jugadoras empezarán a llegar a València la semana del 17 de agosto para ponerse a las órdenes de Javier Torralba. Una pretemporada que será inusual por la celebración de la Copa del Mundo a principios de septiembre junto con el calendario de la WNBA.

La primera toma de contacto será la semana del 17 de agosto, cuando pasarán las tradicionales revisiones médicas y fisioterápicas y las pruebas físicas en las instalaciones del proveedor médico oficial del Club, el Hospital Quirónsalud Valencia. Ya en pista, la primera sesión en pista a las órdenes de Javier Torralba está programada para el lunes 24 de agosto. El combinado taronja disputará dos tests de pretemporada antes de afrontar el primer partido oficial de la nueva campaña, que llegará con la semifinal del primer título en juego, la Supercopa LF Endesa 2026, que se jugará los próximos 26 y 27 de septiembre en Torrejón de Ardoz.

La plantilla no estará al completo

El grupo, que no estará completo a causa de la celebración de la Copa del Mundo entre el 4 y el 13 de septiembre en Alemania. María Araújo, Raquel Carrera, Elena Buenavida, Helena Pueyo y Alicia Flórez son las cinco jugadoras actuamente en el conjunto valenciano en la lista de la selección española, aunque dispondrá de casi tres semanas de preparación antes de afrontar sus primeros compromisos de pretemporada. El primero de los partidos de preparación del conjunto taronja será el sábado 12 de septiembre con la disputa de un test ante Movistar Estudiantes a las 18:00h en Valencia, en un pabellón por determinar.

La siguiente semana, con las internacionales incorporadas, el conjunto taronja pondrá rumbo a Palma de Mallorca donde se enfrentará al recién ascendido Azul Marino de Alba Torrens, contra el que se estrenará en la J1 de LF Endesa el 3 de octubre. El partido se disputará el jueves 17 de septiembre a las 19:00h, en el que será el último amistoso antes del inicio de las competiciones oficiales.

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Javi Torralba, en su presentación como entrenador del Valencia Basket. / F. Calabuig

Partidos amistosos de pretemporada