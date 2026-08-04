Valencia Basket, a por la última pieza para cerrar su reconstrucción más difícil

Armoni Brooks ha sido el último jugador en sumarse al nuevo proyecto de Valencia Basket con Xavi Albert a la cabeza. El conjunto taronja, en una hábil maniobra de mercado, cerró en tiempo récord la incorporación de uno de los jugadores más codiciados en Europa, por el que también suspiraba, sin ir más lejos, el Real Madrid de Pedro Martínez.

El escolta tejano es una pieza ilusionante para una plantilla cuya reconstrucción necesitaba precisamente de eso, de ilusión tras la desbandada de jugadores de un equipo que alcanzó la gloria con el doblete de Superliga y Liga Endesa y la clasificación, por primera vez en su historia, a la Final Four de Euroliga. A sus 28 años, Brooks llega al Roig con la mejor edad posible y para reforzar el juego exterior del equipo de Xavi Albert.

Siete llegadas para nueva salidas

Tras este último movimiento ya confirmado por Valencia Basket, son un total de 7 llegadas para suplir las 9 salidas que se han producido desde el final de la temporada 2025/26. Una revolución casi total. Darius Thompson, Isaac Nogués, Braxton Key, Jaime Pradilla, Sergio de Larrea, Xabi López-Arostegui, Jean Montero, Brancou Badio y Matt Costello han sido los jugadores que han hecho las maletas, mientras que las caras nuevas son Gonzalo Corbalán, TJ Shorts, Dylan Osetkowski, Mario Saint-Supéry, Mo Gueye, Lucas Marí y Armoni Brooks.

Así, la dirección deportiva de Valencia Basket ya ha completado buena parte de su reconstrucción, pero todavía falta la guinda. Una guinda que parece destinada a un jugador de carácter interior, que refuerza especialmente la posición de ala-pívot, que es ahora mismo la que menos mimbres parece tener.

Armoni Brooks viene de hacer una buena temporada en Milán / Olimpia Milan

¿Trendon Watford es el elegido?

Tras el fichaje de Armoni Brooks, la ilusión de la afición taronja se multiplicó después de que Donatas Urbonas, el mayor especialista del mercado europeo del baloncesto, diera prácticamente por cerrado el acuerdo entre Valencia Basket y Trendon Watford, un talentoso jugador que ha jugado la última temporada en los Philadephia 76ers de la NBA y que supondría otro refuerzo de absoluto lujo para la posición de 3-4 para Xavi Albert. Sin embargo, horas después el jugador publicó un mensaje en su cuenta oficial de twitter que frenó cualquier euforia. "noticias falsas, chicos... no crean todo lo que ven", decía el mensaje. El estadounidense no entra en detalle, por lo que se desconoce si se refiere a que todavía no hay acuerdo o si descarta definitivamente fichar por Valencia BC.

Trendon Watford / Philadelphia 76ers

A por la pieza definitiva

Sea Trendon Watford o no, Valencia Basket está a un movimiento de completar su reconstrucción, aunque más adelante puedan haber otras operaciones a priori más pequeñas. A día de hoy, la confección de la plantilla queda de la siguiente manera:

TJ Shorts / Saint-Supéry / Cárdenas

Brooks / Moore / Corbalán / Marí

Taylor / Watford / Puerto

Osetkowski / Gueye

Reuvers / Sako / Sima

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Una confección contando con que varios jugadores, como es el caso de Cárdenas, Taylor o Reuvers, entre otros, tienen la polivalencia suficiente para desempañar más de una posición dentro de la cancha. En cualquier caso, la dirección deportiva sigue despejando carpetas de la mesa taronja y afronta en estos momentos la última: la del fichaje de un interior moderno y con talento que dé otro salto competitivo al roster y haga crecer más todavía la ilusión en el nuevo proyecto.