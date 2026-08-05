Tyson Pérez, el 'as' que se guarda Valencia Basket en la manga

El Valencia Basket sigue trabajando arduamente para incorporar la 'pieza' que le falta en la renovada plantilla que dirigirá Xavi Albert en la temporada 2026-2027. El objetivo es fichar a un 4 versátil que también pueda ejercer de 3. La primera opción sigue siendo Trendon Watford, ala-pívot procedente de los Philadelphia 76ers que desde el mes de junio es agente libre. El estadounidense, sin embargo, antes de dar el paso de cruzar el charco rumbo a Europoa y la Euroliga, quiere apurar sus opciones de encontrar acomodo en la NBA. El Valencia Basket sigue trabajando para convencerlo de las bondades del nuevo proyecto taronja.

Trabajando en otras direcciones

Pero mientras se resuelve el caso Watford, el Valencia Basket sigue oteando un mercado en el que cada vez se van reduciendo más las opciones. Uno de los hombres que están en la agenda del director deporitvo, Luis Arbalejo, es Tyson Pérez. El ala-pívot que actualmente tiene contrato con el Unicaja Málaga hasta 2029 es una pieza muy cotizada con la que, además, el Valencia Basket 'mataría dos pájaros' de un tiro. No sólo se haría con los servicios de un ala-pívot experimentado y de garantías, sino que además, ficharía a un jugador que ocupa plaza de cupo de formación. En estos momentos, el Valencia Basket sólo dispone de 5 jugadores que cumplan el requisito del cupo que exige la ACB: Álvaro Cárdenas, Josep Puerto, Yankuba Sima, Mario Saint-Supéry, y Lucas Marí. Con Tyson, la lista se elevaría a 6, algo que daría tranquilidad ya que la normativa obliga a inscribir en el acta cada partido de Liga Endesa, Copa o Supercopa, a 4 jugadores con cupo de formación nacional.

En Málaga miran de reojo hacia Valencia

Desde Málaga, llevan observando con inquietud y también con esperanza, cada movimiento que está realizando el Valencia Basket este verano en busca de un ala-pívot. Primero vieron con optimismo la oferta taronja realizada a Eli Ndiaye que alejaba el 'peligro' de que echasen las redes para pescar a Tyson Pérez. Pero la inquietud reverdeció cuando el Real Madrid hizo efectivo el derecho de tanteo y se quedó con Ndiaye. Hace unos días saltaba el interés del Valencia Basket sobre Trendon Watford, procedente de la NBA y de nuevo en Málaga suspiraron. El hecho de que Watford no tenga claro aún qué camino tomar, ha vuelto a poner en alerta al Unicaja Málga, un club que está apostando fuerte para tener un equipo de garantías con el que elevar el listón la próxima temporada y en el que Tyson Pérez sigue siendo una pieza clave para Txus Vidorreta.

El 'caramelo' de la Euroliga

El hándicap de Unicaja Málaga y que puede decantar la balanza a favor del Valencia Basket si el club finalmente se decide a hacer una oferta formal por Tyson Pérez es el hecho de que el conjunto andaluz no juega la Euroliga. Disputar la máxima competición continental es, sin duda, un anhelo para un jugador como Pérez que tiene ya 30 años y que sabe que puede ser a oportunidad de su vida. En el lado negativo de la balanza, sin embargo, hay un factor que puede despertar reticencias al Valencia Basket y es el aspecto físico ya que el jugador tuvo importantes problemas con el tendón de Aquiles la pasada temporada y de hecho, este verano está llevando a cabo un tratamiento conservador con el objetivo des estar al cien por cien para el inicio de temporada. Sin embargo, este factor puede pesar negativamente.

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José Miguel Pérez Balbuena 'Tyson Pérez', natural de Santo Domingo República Dominicana, aunque criado en Galicia, nació el 29 de enero de 1996 y mide 2.04. Su trayectoria deportiva ha pasado por Andorra, Baxi Manresa, Real Betis y Unicaja. Antes, en su etapa de formación pasó por el Santo Domingo Betanzos de Liga EBA y Real Canoe, con el que jugó en la LEB Plata y la LEB Oro. El verano pasado Unicaja Málaga renovó su contrato con el jugador hasta 2029 por lo que para ficharle, el Valencia Basket debería abonar la cláusula correspondiente.