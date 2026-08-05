El Valencia Basket presenta una gran colección de ropa casual

Hace unos días, el Valencia Basket presentaba sus equipaciones para la próxima temporada, 2026-2027, en los que el club hace un guiño a sus orígenes en el año en el que se cumplen cuarenta años de su fundación. de A los uniformes oficiales que ya se pueden adquirir en la tienda oficial del Valencia Basket en el Roig Arena, se une ahora una gran colección de ropa 'casual' para los y las que quieran llevar a su equipo muy cerca en todo momento.

Redacción SD

Una amplia colección

En la larga colección que incluye todo tipo de prendas, desde camisetas, a sudaderas, pantalones, gorras... destacan las camisetas de los Campeones, que recuerdan los 4 títulos logrados por el club taronja en la temporada 2025/26 y que lucen en dos camisetas inspiradas en la tradicional cerámica de Manises en azul cobalto. El doblete del Valencia Basket femenino, conquistando la Liga y la Copa de la Reina y el del masculino, con triunfo en la Supercopa y la Liga Endesa, han inspirado el diseño de dos prendas para el recuerdo.

Una gran colección / VBC

También los aficionados pueden adquirir ya sus equipaciones oficiales para animar a su equipo y volver a teñir de taronja el Roig Arena.

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Tanto la colección 'casual' como las equipaciones oficiales pueden adquirirse en la tienda taronja, que durante todo el mes de agosto seguirá abierta de lunes a sábado de 10:00 a 19:00 horas en la calle del Bomber Ramón Duart, en el propio Roig Arena.