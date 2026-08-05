Temporada 2026-2027
El Valencia Basket presenta una gran colección de ropa casual
El club taronja pone a la venta las camisetas conmemorativas de los títulos conquistados la pasada temporada y muchas más prendas
Las equipaciones oficiales pueden comprarse también desde ya en la tienda taronja en el Roig Arena
Hace unos días, el Valencia Basket presentaba sus equipaciones para la próxima temporada, 2026-2027, en los que el club hace un guiño a sus orígenes en el año en el que se cumplen cuarenta años de su fundación. de A los uniformes oficiales que ya se pueden adquirir en la tienda oficial del Valencia Basket en el Roig Arena, se une ahora una gran colección de ropa 'casual' para los y las que quieran llevar a su equipo muy cerca en todo momento.
Una amplia colección
En la larga colección que incluye todo tipo de prendas, desde camisetas, a sudaderas, pantalones, gorras... destacan las camisetas de los Campeones, que recuerdan los 4 títulos logrados por el club taronja en la temporada 2025/26 y que lucen en dos camisetas inspiradas en la tradicional cerámica de Manises en azul cobalto. El doblete del Valencia Basket femenino, conquistando la Liga y la Copa de la Reina y el del masculino, con triunfo en la Supercopa y la Liga Endesa, han inspirado el diseño de dos prendas para el recuerdo.
También los aficionados pueden adquirir ya sus equipaciones oficiales para animar a su equipo y volver a teñir de taronja el Roig Arena.
Tanto la colección 'casual' como las equipaciones oficiales pueden adquirirse en la tienda taronja, que durante todo el mes de agosto seguirá abierta de lunes a sábado de 10:00 a 19:00 horas en la calle del Bomber Ramón Duart, en el propio Roig Arena.
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