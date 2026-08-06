La Euroliga deja fuera de los playoff 2026/27 a Valencia Basket
La competición ha publicado su último 'power ranking' en el que deja claro que prevé un desplome del conjunto taronja en la temporada 2026/27
Las cosas pueden dar un giro de 180 grados en cuestión de meses, y si no que se lo pregunten a Valencia Basket, que ha visto como gran parte de la plantilla con la que hizo historia en la temporada 2025/26 ha hecho las maletas rumbo a otros equipos. Dinero, ambición deportiva, proyecto... sean por las razones que sean, la realidad es que el club taronja se ha visto obligado a darle un lavado de cara al equipo que el curso pasado hizo historia en la Euroliga, acabando en la segunda plaza de la fase regular, solo superado por el Olympiacos (que acabó siendo campeón), y logrando, por primera vez en su historia, la clasificación a la Final Four, que en este caso se disputó en Atenas.
La desbandada ha sido tal que prácticamente se puede hablar de equipo nuevo, incluso en el banquillo después de que Xavi Albert sustituyera a un Pedro Martínez que puso rumbo al Real Madrid. Aunque la dirección deportiva taronja está haciendo un buen trabajo en el mercado con la reconstrucción de la plantilla, son muchas las dudas que se ciernen sobre el rendimiento que pueda dar el 'nuevo' Valencia Basket. Dudas de aficionados y de las propias competiciones como la Euroliga.
La Euroliga no confía en Valencia Basket
Tal es la desconfianza de la máxima competición europea en el conjunto taronja que, a día de hoy, lo sitúan fuera de los playoff de la próxima temporada. Lo dejan fuera en el último 'power ranking' publicado, que no es más que una hipotética clasificación en base al potencial de cada equipo que, en este caso, percibe la Euroliga. La competición no solo no ve a Valencia Basket capaz de repetir el hito de mantenerse en el top2 de la fase regular, sino que lo ve cayendo varios puestos, concretamente hasta el número 12. Un desplome en toda regla.
A expensas de movimientos finales
Cabe recordar que estos powe rankings, aunque reflejan la confianza en cada equipo, no son más que previsiones que pueden cambiar conforme vayan sucediéndose los movimientos. De hecho, a Valencia Basket todavía le queda un gran movimiento en este mercado, el de un '4' moderno y versátil, que podría cambiar las cosas si acaba siendo un bombazo. El nombre deseado por el club es Trendon Watford, pero su fichaje es muy complicado porque el jugador sigue esperando a la NBA y hay mucha competencia en Europa. Otro nombre que gusta es Tyson Pérez.
Lo que está claro es que la Euoliga, más allá del nivel de los fichajes de Valencia Basket, no confía en que un equipo con tantos cambios de piezas vaya a ser capaz de mantener el nivel de la temporada pasada.
Power Ranking completo de la Euoliga para la temporada 2026/27
1. Panathinaikos
2. Olympiacos
3. Fenerbahçe
4. Real Madrid
5. Hapoel Tel Aviv
6. Dubai Basketball
7. Anadolu Efes
8. Zalgiris Kaunas
9. Armani Milan
10. Estrella Roja
11. Barça
12. Valencia Basket
13. Partizan
14. Maccabi Tel Aviv
15. Bayern Munich
16. Besiktas
17. París Basketball
18. Virtus Bolonia
19. Kosner Baskonia
20. ASVEL Villeurbanne
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