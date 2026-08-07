Las internacionales taronja ya están con la selección española

La selección española absoluta femenina ya se ha puesto en marcha en su camino de preparación del Campeonato del Mundo que se celebra el próximo es de septiembre en Berlín. Una vez más, en el equipo de Miguel Méndez hay un destacado protagonismo taronja ya que entre las 21 convocadas se encuentran Elena Buenavida, Helena Pueyo y María Araújo ya se ha incorporado ya a los entrenamientos con el equipo nacional mientras que Raquel Carrera (jugadora de Valencia Basket y New York Liberty) y Alicia Flórez (jugadora de Valencia Basket y Washington Mystic) así como la valenciana y extaronja, Awa Fam, que están compitiendo en la WNBA, lo harán más adelante.

Las internacionales taronja por tanto, se perderán el inicio de la pretemporada del primer equipo femenino del Valencia Basket que arrancará el 17 de agosto. España prepara ya su regreso a una Copa del Mundo. Una cita a la que vuelve 8 años después de subirse al tercer cajón del podio en el Mundial de Tenerife.

La Gira ‘Volvemos a soñar’ las hará disputar 5 partidos amistosos

Dentro de la Gira de preparación ‘Volvemos a soñar’, la Selección disputará 6 encuentros en los que se medirá a Alemania y Mali, rivales en la fase de grupos de la Copa del Mundo; Bélgica, China y Nigeria. El 15 de agosto jugará su primer partido contra Alemania en Ludwigsburg (a las 19:00 horas, hora peninsular). Del 21 al 23 de agosto disputará en Tenerife un Triangular contra Nigeria (viernes 21, a las 21:00 horas -20:00 en Canarias-) y Bélgica (domingo 23, a la misma hora).

Cerrará su preparación en Zaragoza, contra Mali y China, el 29 y 30 de agosto respectivamente, a las 20:00 horas.

Toda la Gira podrá seguirse en directo en Teledeporte y las entradas se encuentran ya a la venta en la web oficial de la FEB.

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Una lista que une experiencia y juventud

La lista de 21 seleccionadas por Miguel Méndez que estará encabezada por la capitana, la extaronja Alba Torrens, la jugadora con más internacionalidades del equipo y la única que ha disputado una cita mundial hasta en 3 ocasiones, colgándose en todas ellas medalla (Plata en Turquía 2014 y Bronce en República Checa 2010 y Tenerife 2018). Junto a ella estarán las otras 11 Subcampeonas de Europa del pasado verano: Mariona Ortiz, Iyana Martín, Aina Ayuso, Elena Buenavida, Helena Pueyo, Andrea Vilaró, Irati Etxarri, Raquel Carrera, Awa Fam, Paula Ginzo y María Araújo. La lista la completan María Conde, Maite Cazorla y Megan Gustafson, parte del equipo que selló el pase a la Copa del Mundo el pasado mes de marzo en Puerto Rico; y Alicia Flórez, Lola Pendande (Subcampeona de Europa en 2023), Nerea Hermosa, Txell Alarcón, Carolina Guerrero, habituales en últimas convocatorias, y Marta García, la única debutante de la convocatoria.