Nate Reuvers se pierde las primeras semanas de la pretemporada taronja

El Valencia Basket cuenta ya los días para que el próximo lunes, 17 de agosto, arranque la pretemporada, o lo que es lo mismo, el nuevo proyecto taronja capitaneado en el banquillo por Xavi Albert. El técnico valenciano tendrá importantes ausencias en estas primeras semanas de entrenamientos. Uno de los últimos en sumarse a la lista de ausencias es Nate Reuvers. El ala-pívot estadounidense con pasaporte húngaro es uno de los convocados por el seleccionador nacional de Hungría para disputar los dos próximos partidos de Ventanas FIBA clasificatorios para la próxima Copa del Mundo de Baloncesto.

Dos partidos en agosto

En esta cuarta ventana FIBA en la que Reuvers y sus compañeros tratarán de acercarse un poco más al Mundial de 2027, Hungría se medirá el jueves 27 de agosto a Estonia, en partido que se disputará en Budapest y el domingo 30 a Eslovenia en Liubliana.

Nate Reuvers ha disputado ya ocho partidos con la selección absoluta húngara desde que debutó el 22 de noviembre de 2024, en Estambul, en ante Turquía en un partido de la fase de clasificación para el Eurobasket 2025. En aquel partido Hungría perdió por 92-66. El debut con Hungría le valió a Reuvers para oficializar su pasaporte húngaro y así ocupar plaza de comunitario en la Liga Endesa. Desde entonces, el interior taronja es un fijo en las convocatorias del seleccionador Gasper Okorn.

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VBC

Importantes ausencias para Xavi Albert

Como ya suele ser habitual en los últimos veranos, la plantilla del Valencia Basket en el arranque de la pretemporada se verá mermada por la ausencia de jugadores internacionales. En el caso de la selección española, los jugadores taronja Álvaro Cárdenas y Mario Saint-Supéry tampoco estarán disponibles para Xavi Albert ya que deberán incorporarse a la concentración de la selección dirigida por Chus Mateo el próximo 23 de agosto y permanecerán con el equipo nacional hasta el día 31. En este periodo se medirán el 28 de agosto a Portugal en Zaragoza y el 31 a Grecia en Atenas.