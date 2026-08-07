¡Oficial! El Valencia Basket ficha al pívot Oumar Ballo

El Valencia Basket ultima estos días la plantilla con la que afrontará la temporada 2026-2027 pero también planifica el futuro. El club ha anunciado de forma oficial el fichaje del pívot natural de Mali, Oumar Ballo (2.13m, Koulikoro, 13/07/2002), un jugador de 24 años, que todos señalan como un diamante aún por pulir pero que está llamado a ser uno de los mejores interiores del continente en los próximos años. El Valencia Basket ha firmado un contrato de larga duración por tres temporadas, pero de momento, esta primera temporada, 2026-2027, jugará cedido en cedido en el Galatasaray MCT Technic para seguir creciendo y cogiendo experiencia.

La Lega

Un bastión bajo los aros

A sus 24 años, Ballo es un jugador con una gran proyección que además, cuenta con una ventaja de gran valor, ya que ocupa plaza de cupo de formación debido a que con apenas 11 años se trasladó a Las Palmas para estudiar y practicar baloncesto en la Canterbury Academy, un colegio británico en las Islas Canarias. Con dicho equipo llegó a ser elegido MVP del Campeonato de España sub'16 en 2017.

Ballo, destaca por su gran envergadura y poder intimidatorio en la zona. Sus 2,13 lo convierten en un baluarte bajo los aros y llega avalado por su rendimiento en la Liga italiana, donde ha completado la pasada temporada su primera experiencia en el baloncesto continental profesional. Ballo viene de jugar en el Pallacanestro Cantú, y ha sido uno de los interiores más destacados de la liga italiana.

El pívot maliense promedió 10,9 puntos, 8,2 rebotes y 1,1 tapones en 25 minutos por partido, con un 66% de acierto en tiros de campo. Pese a que viene de hacer una gran temporada en Italia, tiene el hándicap de no haber participado aún en ninguna gran competición continental, por lo que la dirección técnica del Valencia Basket ha decidido que juegue cedido la próxima temporada.

Internacional con Mali / Mali

Experiencia en la liga universitaria en EEUU

Tras poner fin a su etapa estudiantil en España, pasó al baloncesto universitario estadounidense donde jugó los Gonzaga Bulldogs, los Arizona Wildcats y los Indiana Hoosiers. En 2025 se quedó fuera del draft de la NBA y decidió trasladarse a Italia para jugar la Lega. Ahora, su próximo destino es el Valencia Basket aunque antes pasará por el Galatasaray como cedido.

Al margen del fichaje de Oumar Ballo, el Valencia Basket sigue buscando un ala-pívot para completar la primera plantilla. Mientras Tyson Pérez sigue en la recámara, el que ya se aleja prácticamente de forma definitiva es Trendon Watford que sigue buscando acomodo en la NBA.

En su primera experiencia profesional tras una trayectoria NCAA en la que pasó por Gonzaga, Arizona e Indiana, Ballo fue el segundo mejor reboteador de la Lega (8,4) y el mejor reboteador ofensivo del campeonato italiano (3,3). Una tarjeta que completó con 11,3 puntos con un 65,6% en tiros de dos y 1,1 tapones para acabar como el noveno jugador más valorado (16,6).

Un referente en categorías de formación

Oumar Ballo llegó a Espaañ siendo un niño tras ser invitado por la Canterbury Academy a continuar con su formación como jugador en Gran Canaria. Tras un periodo de adaptación y entrenamiento intensivo, el pívot comenzó a destacar hasta el punto de ser elegido como co-MVP del campeonato de España cadete en 2017. El curso siguiente, a pesar de ser jugador de primer año, fue designado MVP del campeonato de España junior en 2018.

Trasladó ese dominio también a nivel de selecciones, ayudando a Mali a ganar los torneos regionales en categoría U16 y U18 y siendo elegido en dos ocasiones en el quinteto ideal de un Mundial de formación: en la Copa del Mundo U17 de 2018 (20,6 puntos y 16,9 rebotes) y en la Copa del Mundo U19 de 2019, en la que Mali se colgó la plata (la mejor clasificación de una selección africana en un evento internacional de FIBA) con 17,6 puntos y 11,8 rebotes de Ballo.

Formación NCAA de prestigio

Su buen desempeño en categorías inferiores le abrió la puerta de la universidad de Gonzaga, en el que tras pasarse la temporada 2019-20 como redshirted, tuvo una presencia poco importante en su estreno en la NCAA en el curso 2020-21. Buscando un mayor protagonismo, en abril de 2021 se transfirió a los Arizona Wildcats en los que fue subiendo su aportación de los 6,8 puntos y 4,4 rebotes del primer año, los 14,2 puntos y 8,6 rebotes del segundo y los 12,9 puntos y 10,1 rebotes de la campaña 2023-24. Siendo elegido en sus dos últimos cursos en Arizona en el Quinteto Ideal de la conferencia Pac-12. Su año senior lo disputó con los Indiana Hoosiers, en el que en casi 29 minutos de promedio en pista acabó con 13 puntos, 9,1 rebotes y 1,3 tapones. Ballo no fue elegido en el draft de 2025 y aunque jugó la Liga de Verano con Miami, su carrera profesional comenzó en Europa.

Experiencia en la NCAA / Arizona

El mejor reboteador ofensivo en Italia

El Acqua S.Bernardo Cantú fue el equipo que apostó por Oumar Ballo para darle su primera oportunidad en el baloncesto profesional y el pívot maliense demostró que podía trasladar el dominio bajo los tableros que había enseñado en toda su etapa de formación al llegar a la élite europea. Ballo acabó como el mejor reboteador ofensivo de la Lega con 3,3 rebotes ofensivos, con un 15,6% de los rechaces en aro contrario cayendo en sus manos, y como el segundo mejor reboteador total (8,4) con el segundo mejor porcentaje de la Lega (el 20,3% de rebote total). En la parcela ofensiva, acreditó 11,3 puntos con un 65,6% de eficacia en tiros de dos (el tercer mejor del torneo), 1,1 tapones y 0,6 recuperaciones para 16,6 de valoración. Tras acabar el curso en Italia, Ballo tuvo una breve participación de cuatro partidos con los RSSB Tigers de Ruanda, a los que ayudó a levantar el título de la BAL 2026 a finales de mayo con una aportación de 12,5 puntos y 9,8 rebotes.

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Referente de Mali también en categoría absoluta

Además de haber ayudado a su equipo nacional a conseguir éxitos en categorías inferiores, en su primera participación en un torneo internacional con la selección absoluta de Mali, Ballo fue una de las piezas importantes para que este país jugase su primera final de un Afrobasket y se colgase la medalla de plata. El nuevo jugador taronja contribuyó con 9,3 puntos y 5,6 rebotes, guardándose su mejor partido para la semifinal en la que eliminaron a Senegal con 19 puntos, 7 rebotes y 21 de valoración. Ballo también participó con Mali en las ventanas de clasificación para la Copa del Mundo 2027 del pasado mes de julio.