El Valencia Basket ya conoce las fechas y las rivales en la Euroliga femenina

El nuevo proyecto de la sección femenina del Valencia Basket ya ha cogido forma. Ahora poco a poco Javier Torralba y su equipo van descubriendo las fechas del inicio oficial de la temporada y, en este caso también, las rivales con las que se enfrentará en la próxima edición de la Euroliga femenina. Todo y que será un verano largo marcado por la celebración del Mundial de Baloncesto 2026 en Berlín.

El equipo taronja ha quedado encuadrado en el Grupo C de la temporada regular. Valencia Basket tendrá como rivales al; Fenerbahce Opet (Turquía), CS Rapid Bucaresti (Rumanía) y el cuarto equipo saldrá del ganador de la eliminatoria de la fase previa entre el Flammes Carolo Basket (Francia), el KP Brno (República Checa) y el Umana Reyer Venezia (Italia).

Las taronja iniciarán su andadura en esta Euroliga femenina, precisamente ante uno de los rivales más complicados, puesto que se verán las caras de inicio contra el Fenerbahçe Opet. Este duelo se disputará el miércoles 14 de octubre de una temporada regular que se alargará hasta el 2 de diciembre, cuando cerrará ante el CS Rapid de Bucarest.

Asimismo también se han sorteado los cruces de la siguiente fase y es que en caso de clasificarse entre los tres primeros, Valencia Basket podría verse las caras con; ZVVZ USK Praha (República Checa), AZS UMCS Lubin (Polonia), Tango Bourges Basket (Francia) y a un equipo procedente de la previa entre Uni Girona, el Panathinaikos AC y el Emlak Konut turco.

Respecto al formato se debe señalar que los 16 equipos clasificados quedan divididos en cuatro grupos para la primera fase de la cual se clasificarán tres de los cuatro componentes. Posteriormente los tres clasificados de los grupos A y B formarán el E y los del C y el D, por su parte, formarán el F. Eso sí los equipos solo se enfrentarán a los tres equipos contra los que no se cruzaron en la primera ronda.

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Los dos primeros pasan directamente a las semifinales del play in, mientras que los terceros y cuartos jugarán una ronda previa de play in. Esta fase será al mejor de tres partidos y dará una plaza para la Final a 6 que se celebrará en Zaragoza en 2027.