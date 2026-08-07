Supercopa Endesa
El Valencia Basket ya tiene horarios confirmados para la Supercopa Endesa
Los taronja disputarán las semifinales frente al Barça el 19 de septiembre a las 21:00 horas
La Supercopa Endesa, en la que el Valencia Basket defenderá la corona conquistada la pasada temporada, será el primer título por el que pelee el nuevo proyecto taronja liderado por Xavi Albert. Hace unos días, el conjunto valenciano conocía su camino hacia el título y este viernes 7 se agosto se ha completado el puzle con la confirmación por parte de la ACB de los horarios oficiales de la competición que se celebrará en Badalona el fin de semana del 19 y 20 de septiembre.
Semifinales frente al Barça
Los de Albert lucharán frente al Barça por meterse en la final en un partido que se celebrará el sábado 19 a las 21:00 horas. El cuadro taronja, además de conquistar la pasada Liga Endesa, se presenta en Badalona como vigente campeón de la Supercopa Endesa, corona que intentará mantener con su tercer título en esta competición. Por su lado, el Barça, con seis trofeos en su palmarés, aspira a ganar el séptimo once años después de su último éxito en este torneo.
El torneo arrancará el sábado 19 de septiembre a las 18:00h con el Asisa Joventut-Kosner Baskonia. Cara a cara, el anfitrión contra el último vencedor de la Copa del Rey. Los badaloneses, ganadores en 1985 y 1986, quieren volver a reinar transcurridas cuatro décadas, mientras que los baskonistas, dominadores con cuatro títulos consecutivos entre 2005 y 2008, desean levantar su quinto trofeo después de 18 años.
La Final, el domingo 20
Los vencedores de semifinales se verán las caras en la finalísima de la Supercopa Endesa 2026. Será al día siguiente, domingo 20 de septiembre, en un choque que arrancará a partir de las 19:00h.
Por segundo año consecutivo, al igual que en Liga Endesa y Copa del Rey, DAZN retransmitirá todos los encuentros de la Supercopa Endesa en directo.
Los aficionados que deseen acudir a la Supercopa Endesa Badalona 2026 pueden adquirir su abono a través de https://tickets.acb.com/acb/events con el apoyo de Onebox, proveedor oficial de la acb. A partir de 55 euros quedan tickets disponibles para disfrutar de los dos partidos de semifinales y de la gran final del torneo.
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