Valencia Basket apuesta por la 'fórmula Álvaro Cárdenas'

Valencia Basket cerró esta semana el que hasta ahora es su último fichaje del verano, el del pívot maliense Oumar Ballo, que no supone un refuerzo inmediato sino una apuesta de futuro. De hecho, el jugador de 24 años jugará la temporada 2026/27 en el Galatasaray turco, donde el club taronja quiere que acumule minutos y siga con su crecimiento deportivo.

La operación emula a la fórmula empleada con Álvaro Cárdenas, a quien el club detectó y fichó cuando jugaba en la NCAA e inmediatemente lo cedió a un equipo de menor entidad para que siguiera cociéndose a fuego lento. El equipo elegido fue el Peristeri griego, que terminó convirtiéndose en el destino idoneo para el base.

De cedido a pieza clave en el título de Liga

Cárdenas se adaptó en tiempo récord a la liga griega, convirtiéndose en las primeras semanas en uno de los jugadores más importantes para el Peristeri. Su rendimiento fue tan alto que, cuando la temporada helena llegó a su conclusión, Pedro Martínez tomó la decisión de que Álvaro se incorporara a la disciplina taronja para las últimas semanas de competición.

Lo que parecía un refuerzo para las sesiones de entrenamiento y para darle descanso a los jugadores más importantes, terminó convirtiéndose en un jugador clave. Cárdenas, a base de trabajo y buen rendimiento, se terminó ganando un hueco en la rotación, ofreciendo unas prestaciones mayúsculas en los playoff de Liga Endesa.

Álvaro Cárdenas, de nuevo destacado con la selección española / Alberto Nevado / FEB

Mismo objetivo con Ballo

Valencia Basket sueña con un escenario similar con Oumar Ballo. El maliense es un portento físico, con unas condiciones espectaculares aunque con muchos detalles por pulir todavía. Sus 2,13 lo convierten en un baluarte bajo los aros y llega avalado por su rendimiento en la Liga italiana, donde ha completado la pasada temporada su primera experiencia en el baloncesto continental profesional. Ballo viene de jugar en el Pallacanestro Cantú, y ha sido uno de los interiores más destacados de la liga italiana.

El pívot maliense promedió 10,9 puntos, 8,2 rebotes y 1,1 tapones en 25 minutos por partido, con un 66% de acierto en tiros de campo. Un valor añadido de Oumar Ballo es que ocupa plaza de cupo de formación debido a que con apenas 11 años se trasladó a Las Palmas para estudiar y practicar baloncesto en la Canterbury Academy, un colegio británico en las Islas Canarias. Con dicho equipo llegó a ser elegido MVP del Campeonato de España sub'16 en 2017.

El trabajo en el mercado no ha terminado

La incorporación de Oumar Ballo no da por cerrado el mercado para Valencia Basket. De hecho, la búsqueda de un interior moderno y versátil que complete la reconstrucción de la plantilla y sí llegue para rendir de forma inmediata continúa. El plan A, como informó Donatas Urbonas hace varios días, es Trendon Watford, pero su incorporación no es precisamente sencilla. En la recámara está Tyson López, que también gusta en el club.