Última semana de vacaciones y una tarea todavía pendiente

Al primer equipo masculino de Valencia Basket se le agota el tiempo de vacaciones antes de arrancar una nueva pretemporada, marcada en esta ocasión por el cambio casi total que ha sufrido la plantilla desde que finalizó el ya histórico curso 2025/26. El lunes 17 de agosto, justo dentro de una semana, Xavi Albert arrancará los entrenamientos de su primera temporada al frente del primer equipo, y lo hará con una plantilla plagada de caras nuevas.

De entre todas las tareas que tiene por delante el nuevo técnico, sustituto en el cargo tras el adiós de Pedro Martínez rumbo al Madrid, la primera será la de empezar a construir química de equipo en unos jugadores que, en su gran mayoría, no saben lo que es jugar juntos. En total han sido un total de 7 llegadas para suplir las 9 salidas que se han producido desde el final de la temporada 2025/26. Una revolución casi total. Darius Thompson, Isaac Nogués, Braxton Key, Jaime Pradilla, Sergio de Larrea, Xabi López-Arostegui, Jean Montero, Brancou Badio y Matt Costello han sido los jugadores que han hecho las maletas, mientras que las caras nuevas son Gonzalo Corbalán, TJ Shorts, Dylan Osetkowski, Mario Saint-Supéry, Mo Gueye, Lucas Marí y Armoni Brooks.

En la última semana se ha completado otro fichaje, el de Oumar Ballo, pero no será una incorporación esta temporada porque se marcha cedido al Galatasaray turco para que pueda acumular los minutos que en el Roig Arena iba a tener más complicados.

El Valencia Basket le da la bienvenida / VBC

Falta la última pieza

Pero, si la dirección deportiva no lo remedia en estos siete días, Xavi Albert tendrá que arrancar la pretemporada todavía con un hueco por rellenar en su plantilla. Cabe recordar que el conjunto taronja todavía está en busca de un interior versátil y moderno que suponga la guinda a la reconstrucción. De hecho, el club pretende que se trate de un nombre ilusionante que eleve el suelo competitivo del equipo. Ahora mismo, Xavi Albert solo dispone de dos '4' en su róster, Dylan Osetkowski y Mo Gueye, dos recién llegados, por lo que la necesidad de reforzar esa posición es imperiosa.

Desde que Donatas Urbonas lo destapó hace ya más de una semana, el nombre con el que más fantasea la afición es el de Trendon Watford, talentoso jugador estadounidense que ha jugado la última temporada en la NBA. Sin embargo, la competencia por ficharle es feroz. De hecho, el jugador aún quiere agotar sus opciones en la NBA y, en caso de no recibir propuestas, dará luz verde a la vía europea, con varios equipos tras sus pasos, no solo Valencia Basket.

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En la recámara, que a priori podría necesitar una operación más sencilla, está Tyson Pérez. Hace tiempo que Valencia Basket lo tiene en agenda y podría lanzarse en cualquier momento. Es otra opción sólida aunque quizá no tan ilusionante, por nombre, como Watford.