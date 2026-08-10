Buenas noticias para Gonzalo Corbalán antes de arrancar la pretemporada con Valencia Basket

Tras un largo descanso después de la histórica temporada 2025/26, Valencia Basket vuelve el próximo lunes 17 de agosto al trabajo, y lo hace con una plantilla plagada de novedades y un nuevo jefe de filas: Xavi Albert. Aún así, las ventanas internacionales todavía están en el horizonte y hay algunos jugadores que todavía deben afrontar compromisos con sus selecciones este verano.

Es el caso de Gonzalo Corbalán, uno de los fichajes de Valencia Basket este verano, que ha sido incluído por Pablo Prigioni en la prelista de 24 jugadores seleccionables de la selección argentina, que afronta el 27 y el 31 de agosto dos partidos clasificatorios para el Mundial de Catar ante Puerto Rico y Canadá. Corbalán se ha convertido en un habitual en las últimas convocatorias por lo que, salvo sorpresa, lo normal es que forme parte de la lista definitiva.

El primer encuentro se disputará el jueves 27 de agosto a las 19:10 h en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata ante Puerto Rico. Más adelante, en Quebec, Argentina visitará al local Canadá el lunes 31 de agosto desde las 20:10 h.

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Buenas sensaciones con la selección

Gonzalo Corbalán ha dejado muy buenas sensaciones con la selección argentina en sus últimas apariciones, también correspondientes a la fase de clasificación para el Mundial. Ante Uruguay, el exterior argentino disputó 14 minutos y formó números muy convincentes: 7 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias con un 50 por ciento en tiros de campo y un +11 de su equipo con él en pista. Frente a Panamá, el último partido disputado hasta la fecha, jugó 21 minutos en los que metió 10 puntos, repartió 4 asistencias y capturó 4 rebotes, con un +6 con él en pista.