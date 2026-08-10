Eurobasket U18
Dos jugadoras taronja, campeonas de Europa
Las jugadoras de l'Alqueria del Basket Gabriela Lerma y Sarai Tejeira, se cuelgan el oro con España en el Eurobasket U18
La cantera del Valencia Basket sigue coleccionando medallas con las selecciones de formación españolas. Esta vez, el turno le ha tocado a la selección femenina sub'18 que el pasado domingo, 9 de agosto, se proclamaba campeona de Europa tras superar de forma contundente a Francia en la gran final por 46-82. De nuevo en la selección ha habido también una destacada presencia de jugadoras de l'Alqueria del Basket: Gabriela Lerma y Sarai Tejeira, jugadoras taronja, se proclamaban campeonas con España. pero además, en el cuerpo técnico el protagonismo también ha sido taronja ya que Marta Llompart y Glòria Estopà han formado parte del equipo liderado por el seleccionador Isaac Fernández.
La actuación de las taronja
Gabriela Lerma finalizó el Eurobasket con un promedio de 5,6 puntos, 1,3 rebotes y 0,4 asistencias por partido. Sus estadísticas completas, en este enlace. Mientras, Sarai Tejeira promediñó 1,6 pountos, 2,6 rebotes y 0,8 asistencias. Sus estadísticas, en este enlace.
Por primera vez en la historia del baloncesto española la Selección U18 Femenina revalida el título de Campeonas de Europa que ya conquistó el pasado verano en La Palma. España dominó el torneo con autoridad desde el primer partido y, en la final, volvió a demostrar porqué han llevado a cabo el mejor ataque y la mejor defensa. Con el apoyo de la Presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, en Estocolmo, la Selección no quiso dar opciones a Francia y se apuntó un 0-9 de inicio. A pesar del despertar de las francesas, España no alteró su plan de partido y con el paso de los minutos la diferencia comenzó a coger color rojo. Al descanso, España ya ganaba de 25 (24-49).
Nada cambió tras el paso por vestuarios y las de Isaac Fernández manejaron el partido a su antojo para dedicarse a disfrutar antes de la celebración final. Somto Okafor, reconocida como MVP del torneo, volvió a liderar el ataque español con 17 puntos. La exterior española estuvo perfectamente acompañada por un equipo en el que, cada jugadora, conoce su papel y lo desarrolla a la perfección. Así lo han hecho en todos y cada uno de los partido de este Eurobasket.
Tras la cuarta posición de la selección masculina en el Eurobasket U18 celebrado en Italia, hace unos días, esta vez, la femenina sí pudo subir al podio y además, a lo más alto.
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