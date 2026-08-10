Refuerzo de lujo para un rival de Valencia Basket en la Euroliga

El mercado se sigue moviendo mientras todos los equipos siguen tratando de confeccionar la mejor plantilla posible de cara a la temporada 2026/27. La exigencia es cada vez mayor y ningún equipo se quiere quedar atrás, especialmente los equipos que disputan la Euroliga, que van a tener que hacer frente este curso a varios transatlánticos que han llevado a cabo inversiones multimillonarias para reinar en el continente.

Uno de ellos es el ASVEL Villeurbanne, que se ha visto obligado a tomar cartas en el asunto después de perder este verano a muchos de sus mejores jugadores, seducidos por proyectos con aspiraciones a ganar la Euroliga. Sylvain Francisco o Armoni Brooks, que ha recalado en Valencia Basket, son algunos de los jugadores que han hecho las maletas.

Fichaje 'top' procedente de la Liga Endesa

Con el objetivo de recomponer su juego exterior, el ASVEL tenía entre ceja y ceja incorporar a Patty Mills y ya lo ha conseguido. El club ya ha hecho oficial a través de sus canales oficiales el fichaje del experimentado base australiano, que abandona La Laguna Tenerife tras su llegada en el segundo tramo de la temporada pasada.

El adiós de Mills a la isla ya estaba confirmado desde finales del mes de junio, cuando el propio club anunció la desvinculación. Desde ese momento, el próximo destino del australiano era uno de los grandes atractivos del verano y ahora ya se ha resuelto.

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Experiencia y calidad contrastada

A sus 37 años, Patty Mills es un jugador contrastados con una calidad incuestionable y una carrera de mucho nivel a sus espaldas. El australiano ha sido una pieza muy codiciada en la NBA durante prácticamente toda su carrera, y ahora afronta el final de su carrera en una experiencia distinta como es la Euroliga.