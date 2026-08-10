El Valencia Basket llega hasta las semifinales en Japón

El equipo masculino 3x3 del Valencia Basket consigue llegar hasta las semifinales del Challenger de Uenohara, en Japón, en un torneo duro y competido. Pese al gran puesto final, cuartos clasificados, Valencia Basket se queda a sólo un puesto de conseguir el acceso al World Tour de Debrecen, al que hubiesen accedido en caso de ser terceros.

Fase de grupos

En la fase de grupos, el equipo formado por Javier Herrero, Carlos Martínez, Iván Aurrecoechea y Alfonso Ribera tuvieron como rivales al potente equipo serbio de Liman, a la postre ganador del torneo, contra el que cayó por un ajustado 17-15. En el segundo partido de la fase de grupos, tanto los taronja como el equipo japonés de Utsonimiya llegaron con un a derrota cada uno, por lo que el ganador avanzaría como segundo a los cruces. En un partido igualadísimo, una canasta sobre bocina de Javier Herrero puso el 19-18 final. Valencia Basket ponía rumbo a la segunda jornada, la del domingo.

Los cruces

En lo cuartos de final esperaba un duelo español ante Fuengirola, que había liderado el grupo c de la fase de grupos. Los taronja impusieron su físico, consiguiendo una buena victoria 11-17 que, sin embargo, tuvo un alto peaje. El tobillo de Alfonso Ribera dijo basta en una de las jugadas mediado el partido, limitando la rotación taronja a tres jugadores durante prácticamente el resto del torneo.

En semifinales, Valencia Basket buscaba la gran victoria que permitía el acceso al Masters de Debrecen. Pese a la limitación física del equipo, sin posibilidad de cambios, los taronja lucharon hasta el final, cayendo por 18-14 ante el Toulouse francés.

De cara a la clasificación final del torneo, el otro semifinalista eliminado, Shanghai, realizó una mejor participación global, quedando como tercer clasificado, y relegando a los taronja a la cuarta posición final.

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Pese a no conseguir la plaza en el Masters de Debrecen, los taronja podrán desquitarse la próxima semana con su participación en el Masters de Lausanne, en suiza, del 14 y 15 de agosto, en el que volverán a medirse por méritos propios a los mejores equipos del mundo.