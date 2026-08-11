Comienzan a llegar a Valencia los nuevos fichajes taronja, este miércoles aterriza el primero

El Valencia Basket es uno de los equipos de la Liga Endesa que más ha fichado este verano. La marcha de gran número de sus figuras la temporada pasada, ha obligado ha hacer un gran trabajo en los despachos. Ahora, llega el momento de que los 'nuevos' conozcan por fin la ciudad en la que van a trabajar la próxima campaña, Valencia, de que conozcan su nuevo club y a los que serán sus nuevos compañeros. La cuenta atrás para el inicio de la pretemporada taronja está ya en marcha, apenas quedan unos días para que la semana que viene empiece a rodar el nuevo proyecto taronja liderado por Xavi Albert.

Gueye, el primero en llegar

En los próximos días irán llegando a Valencia todos los integrantes de la plantilla. El primero en hacerlo es el ala-pívot Mouhamadou Gueye que tiene previsto aterrizar en Manises este miércoles 12 a las 10:35 horas en un vuelo procedente de Londres.

Entre este miércoles y el lunes, está previsto que lleguen el resto de integrantes del equipo con el objetivo de pasar los pertinentes reconocimientos médicos y pruebas físicas, un proceso que se prolongará entre el lunes y el miércoles de la próxima semana. El día 20 es el elegido para que el Valencia Basket celebre su primer entrenamiento dirigido por Xavi Albert. En principio todos los jugadores deberán pasar por Valencia a principios de la próxima semana y el objetivo es que al menos todos estén también en las primeras sesiones de trabajo en las que Albert marcará las pautas para la nueva temporada y que servirán de primera toma de contacto.

El día 18 está previsto que lleguen también en el mismo vuelo Kameron Taylor y TJ Shorts, dos jugadores que se reencontrarán en el Valencia Basket esta temporada tras haber compartido ya vestuario en Hamburgo.

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El equipo podrá trabajar junto muy poco tiempo ya que son varios los jugadores que en los próximos días deben incorporarse a las concentraciones de sus respectivas selecciones nacionales. Tal el es caso de Nate Reuvers, convocado con Hungría, o Gonzalo Corbalán, con Argentina, así como los internacionales españoles, Mario Saint-Supéry y Álvaro Cárdenas