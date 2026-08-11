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Estos son los dorsales del Valencia Basket para la próxima temporada

Las veteranas del equipo mantienen su número en la camiseta mientras que Marta Suárez estrenará el 16

La gran canasta de Marta Suárez, fichaje del Valencia Basket, en la WNBA

La gran canasta de Marta Suárez, fichaje del Valencia Basket, en la WNBA

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Claudia Arce

Las jugadoras del Valencia Basket ya han elegido sus dorsales para la temporada 26-27, destacando la continuidad entre las jugadoras que se mantienen del bloque que la temporada pasada consiguió el tercer título de LF Endesa consecutivo, pero también entre las nuevas jugadoras, que conservan sus números de anteriores equipos.

De las jugadoras veteranas Leticia Romero mantendrá su #10 por séptima temporada seguida, pues en su primer año usó el #20 antes de poder coger el actual. Raquel Carrera también conserva su #14 por séptima campaña consecutiva. El #6 seguirá en la camiseta de Elena Buenavida en su segunda temporada como jugadora del primer equipo, número que también llevó previamente en su etapa como vinculada. María Araújo también mantiene su eterno #8 en el que será su segundo curso en Valencia Basket, al igual que Kendra Chery, que conserva el #7. Alicia Flórez regresa de su cesión manteniendo el #18, que ha llevado tanto en clubes (incluyendo sus primeros partidos como taronja previos a su temporada en Lugo) como en selección española.

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Respecto a las incorporaciones, Alexis Peterson trae su #1, que ha llevado en prácticamente todos los equipos en los que ha jugado, misma decisión que ha tomado Virag Takács-Kiss con su #2, que le ha acompañado prácticamente toda su carrera. Elizabeth Balogun se mantiene fiel a su #4 y Kamila Borkowska tampoco se separa de su #11 de las últimas campañas. Por su parte, Helena Pueyo mantiene el #13 que ha llevado en clubes, aunque en la selección juega con el #9. Como novedad, Marta Suárez estrenará el #16, tras haber llevado el #7 en la NCAA. Por último, Alisia Jenkins mantendrá el #24 que ha portado los últimos años.

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