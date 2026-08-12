Pilar Lopez

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De Chicago Bulls a Valencia Basket: ¡Mo Gueye ya está aquí!

En los próximos días irán llegando a Valencia todos los integrantes de la plantilla. El primero en hacerlo es el ala-pívot Mouhamadou Gueye ha aterrizado en Manises este miércoles 12 a las 10:35 horas en un vuelo procedente de Londres.

Entre este miércoles y el lunes, está previsto que lleguen el resto de integrantes del equipo con el objetivo de pasar los pertinentes reconocimientos médicos y pruebas físicas, un proceso que se prolongará entre el lunes y el miércoles de la próxima semana. El día 20 es el elegido para que el Valencia Basket celebre su primer entrenamiento dirigido por Xavi Albert. En principio todos los jugadores deberán pasar por Valencia a principios de la próxima semana y el objetivo es que al menos todos estén también en las primeras sesiones de trabajo en las que Albert marcará las pautas para la nueva temporada y que servirán de primera toma de contacto.