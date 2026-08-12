El esperado reencuentro de Mo Gueye en el Valencia Basket

El Valencia Basket ya tiene al primero de sus fichajes en casa. El equipo taronja arranca la próxima semana la pretemporada y poco a poco llegan las nuevas caras para su estreno como taronja. El primero en llegar ha sido Mo Gueye, que ha aterrizado en el Aeropuerto de Manises este jueves por la mañana. El ex de Chicago Bulls reforzará el juego interior del equipo de Xavi Albert, siendo uno de los fichajes con más renombre de este mercado.

Gueye ha hecho sus primeras declaraciones como jugador taronja en las que se ha mostrado contento por su nueva etapa en Valencia Basket.

"Espero pasármelo muy bien esta temporada. Ya he estado una vez en Valencia, así que estoy muy ilusionado de estar aquí. Estoy deseando conectar con algunos de mis compañeros, con los compañeros que ya conozco, como Omari, y simplemente estoy deseando tener un buen año", ha asegurado el nuevo interior de Valencia Basket sobre su decisión de recalar en el Roig Arena, desvelando así, su relación con Moore, decisivo en su fichaje por el cuadro taronja.

Y es que Gueye y Moore ya saben lo que es compartir vestuario. Ambos coincidieron en los Raptors 905 (equipo afiliado a Toronto Raptors) de la G-League en la temporada 2023-24.

Pilar López

Así fue a temporada de Gueye y Moore en la G-League

A nivel colectivo el paso de Mo Gueye y de Omari Moore por la liga de desarrollo de la NBA estuvo lejos de tener éxito. Esa temporada 2023/2024 los Raptors 905 quedaron lejos de las primeras posiciones en la temporada regular. Los Raptors 905 terminaron en la 13ª posición de la Conferencia Este con un balance 14-20 en una plantilla en la que además de los taronja destacaba Justise Winslow (número 10 del Draft NBA 2025). Esa temporada Omari Moore fue el que tuvo más participación con 29 partidos jugados con unos números de; 9'2 puntos, 3'8 rebotes y 3'8 asistencias, saliendo desde el banquillo principalmente.

Por su parte Mo Gueye participó en 26 partidos, todos ellos como titular, con unas estadísticas de; 13'8 puntos, 8'1 rebotes y 2'3 tapones, que le sirvieron para ser el quinto en tapones de toda la competición, justo por detrás de un ex de Valencia Basket, Amida Brimah.

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Así pues Gueye y Moore tendrán una oportunidad de redimirse en el Roig Arena, aspirando a cosechar éxitos y títulos como compañeros en Valencia Basket.