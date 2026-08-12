El Valencia BC ya conoce su calendario de Liga: ¿Cuándo volverá Pedro Martínez al Roig Arena?

El Valencia Basket ya conoce su nuevo calendario para la Liga Endesa 2026-2027 que el equipo taronja afronta con la vitola de ser el defensor del título. La ACB ha hecho público este miércoles el calendario completo con con el orden de sus enfrentamientos para la nueva Liga que arrancará a finales de septiembre. El primer partido de esta competición para el vigente campeón del torneo se disputará en el Roig Arena el domingo 27 de septiembre a las 18:00 horas en el encuentro de la jornada 1 de la Liga Endesa ante el Lleida.

Calendario del Valencia Basket en la Liga Endesa 2026-2026 / VBC

Un intenso inicio

La primera salida del equipo taronja será a Zaragoza, donde visitará al Casademont el domingo 4 de octubre a las 18:00 horas para la segunda jornada, en un mes de octubre en el que reeditará su enfrentamiento del Playoff Final visitando al Barça en la jornada 3 (domingo 11 de octubre a las 19:00 horas) y en el que recibirá consecutivamente al UCAM Murcia (domingo 18, 17:00 horas) y al Kosner Baskonia (domingo 25, 17:00h).

Primera visita de Pedro Martínez

Uno de los partidos más esperados en el Roig Arena será la visita del Real Madrid de Pedro Martínez. Habrá que esperar hasta 2027 cuando el extécnico taronja regrese al Roig Arena. Será el 4 de enero, en el segundo partido del año para el Valencia Basket.

Valencia Basket jugará su último partido de 2026 en la pista del Fiatc Girona en la jornada 14 (domingo 27 de diciembre, 19:00h) y abrirá el año natural 2027 en la pista del Monbús Obradoiro el sábado 2 de enero a las 18:00 horas. El Real Madrid visitará el Roig Arena el lunes 4 de enero a las 20:00 horas en un partido de la jornada 16 y el equipo taronja cerrará la primera vuelta como local recibiendo al Surne Bilbao Basket el domingo 10 de enero a las 16:30 horas.

Segunda vuelta

El equipo de Xavi Albert abrirá la segunda vuelta también en el Roig Arena recibiendo al MoraBanc Andorra el domingo 17 de enero a las 18:00 horas en la jornada 18 antes de una doble salida a Galicia para visitar las pistas del Río Breogán (domingo 24 de enero a las 18:00 horas) y el Leyma Coruña (domingo 31 de enero a las 18:00 horas).

Paréntesis por la Copa

En la jornada 22, la que marca el parón de la competición para la Copa del Rey que se disputará en el Roig Arena entre el 18 y el 21 de febrero y la ventana FIBA, el conjunto taronja recibirá al Casademont Zaragoza el domingo 14 de febrero a las 12:00 horas. En la recta final de la competición el equipo taronja tendrá dos duros compromisos con las visitas de manera consecutiva del Barça (domingo 25 de abril a las 19:00 horas en la jornada 30) y el Unicaja (domingo 2 de mayo a las 12:30 horas en la jornada 31).

El último encuentro en casa de esta primera fase de la competición le llevará a recibir al Kids&Us Manresa el domingo 16 de mayo a las 18:00 horas en la jornada 33 y en el último partido de la Fase Regular, visitará al UCAM Murcia el 21, 22 o 23 de mayo dentro de la jornada 34. La competición anunciará más adelante el día concreto y los horarios de esos partidos que cerrarán la fase regular.

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Los playoff

El Playoff de la Liga Endesa comenzará el martes 25 de mayo, con los cuartos de final, concluyendo la temporada entre el 25 y el 29 de junio, dependiendo del número de partidos de semifinales y de la final.