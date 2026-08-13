Los mejores jugadores en el mercado que todavía buscan equipo de Euroliga

Aunque el periodo de descanso está llegando a su fin y los equipos pronto regresan a los entrenamientos para comenzar la pretemporada, el mercado de fichajes continúa abierto y a la espera de que se produzcan los últimos movimientos que terminen de apuntalar las plantillas de los equipos de Euroliga. Este ha sido un verano de muchas operaciones, con cambios radicales en las plantillas, pero todavía quedan varios nombres que aún buscan equipo.

El periodista especializado en el mercado Donatas Urbonas, a través de 'Basketnews', ha elaborado una lista de los mejores 20 jugadores que todavía están sin equipo y que, en la mayoría de los casos, terminarán firmando por un equipo de Euroliga en las próximas semanas. Cabe recordar que Valencia Basket, tras una reconstrucción casi total de su equipo, busca un '4' moderno y versátil en el mercado que ponga la guinda a su trabajo en el mercado de fichajes.

Esta es la lista de los 20 jugadores más interesantes en el mercado:

Vincent Poirier

El interior francés se desvinculó del EFES este verano después de una temporada marcada por una lesión importante. Antes de los problemas físicos, ofreció un rendimiento mayúsculo en Turquía que podría seguir ofreciendo a día de hoy.

Vincent Poirier y Edy Tavares, durante el Real Madrid - Anadolu Efes. / EFE

Nikola Mirotic

Un viejo conocido del baloncesto español. Actualmente tiene contrato con el Mónaco, pero no se va a quedar debido a su alto salario. Según Donatas Urbonas, despierta interés en muchos equipos de Euroliga y alguno de los mejores de Eurocup. Por perfil, encajaría en lo que busca VBC en el mercado, aunque no ha sonado.

Richaun Holmes

Tras una sólida carrera en la NBA, quiso probar suerte en Europa la temporada pasada en Panathinaikos y, aunque tuvo buenos momentos, nunca se asentó en la rotación de Ataman.

Donatas Motiejunas

Un vetereano que ha terminado contrato con el Estrella Roja y puede aportar experiencia y calidad.

Brandon Boston Jr

Llegó en 2025 al Fenerbahce después de no asentarse en la NBA a pesar de ser un prospecto interesante. Ahora busca equipo para seguir creciendo en Europa.

Roland Smits

Este sí llegó a sonar para Valencia BC, aunque ahora mismo parece descartado. Experimentado interior con una consistencia en el tiro de las que gustan mucho en cualquier equipo.

Alex Len

Reforzó el juego interior del Real Madrid al final de la temporada pasada aunque también sufrió lesiones. Ahora busca otra oportunidad en Europa tras haber renunciado definitivamente a la NBA.

Jasiel Rivero

El extaronja viene de una temporada marcada por las lesiones que solo le permitieron jugar nueve partidos de Euroliga con Estrella Roja.

Jasiel Rivero, en un partido de su etapa en el Valencia Basket, en la temporada 2022-23. / acb Photo / Miguel Ángel Polo

Keneth Faried

Veterano cuyo 'prime' ya ha pasado pero que puede seguir ofreciendo mucho, como demostró la pasada temporada en Panathinaikos.

Bruno Caboclo

Ha tenido mucho impacto con Dubai esta última temporada tras ganar la Eurocup en 2024.

Isaiah Canaan

Un exterior con muchos puntos en el bolsillo para anotar desde el banquillo.

Nemanja Nedovic

Veterano jugador con buena muñeca desde el triple que se desenvuelve bien en roles reducidos.

Lorenzo Brown

Viejo conocido en España. Aunque lleva un par de años complicados, hace no demasiado demostró ser uno de los mejores exteriores de Europa.

Darius Thompson, ante Lorenzo Brown en un partido de Euroliga / EFE

Jabari Parker

Tiene contrato con el Partizan de Belgrado y, aunque ambas partes trabajan en un acuerdo para la desvinculación, de momento no se ha conseguido.

Monte Morris

Base con experiencia NBA. Llegó el curso pasado a Olympiacos como fichaje ilusionante pero las lesiones lo complicaron todo.

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Lonnie Walker IV

Uno de los jugadores más codiciados. De hecho ahora mismo está bajo un contrato de prueba con los Denver Nuggets, que podrían ampliarlo. En caso de no hacerlo, saldrá al mercado.