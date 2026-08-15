Dos canteranos del Valencia Basket logran el bronce europeo con la selección española

Carlos Elordi y Sergio Palau, jugadores de l'Alqueria del Basket, se han colgado la medalla de bronce este sábado 15 de agosto con la selección española sub'16 tras finalizar terceros en el Eurobasket de la categoría tras superar a Lituania por un apretado 93-96.

Cinco medallas de seis posibles: oro en U18 Femenina, plata en U17F y los bronces de las dos U20 y esta U16 Masculina. El verano de formación está siendo, otra vez, exitoso, a falta de la U16 Femenina que ha comenzado como un huracán su Europeo este fin de semana.

La U16 Masculina salió a la pista de Oradea con muchas ganas y borrando en su recuerdo esos últimos minutos de su partido ante Letonia. Gran comienzo de Rhys Robinson y Jan Cerdán, que tomaron el mando en las primeras posesiones. 31 puntos para el final del primer cuarto con un +12 tranquilizador.

Gran nivel en la primera parte

Con el viento de cara este equipo es imparable. Ritmo intenso, posesiones cortas y buena defensa para seguir aumentando la distancia, ya con la ayuda de jugadores de talento como Pablo Mera, Izan Pérez o Ryan Vincent. Al descanso, la medalla de bronce estaba ya muy cerca (35-60).

Remontada lituana

Tras el descanso, el partido cambió de tono. Lituania no quiso seguir jugando al ritmo de los de López-Palacios, sino que bajó la velocidad para ir a un marcador con menos posesiones y puntos. La ventaja no aumentaba, pero tampoco parecía correr peligro la victoria, siempre por encima de los 20 puntos, hasta el 70-92 del minuto 36.

Pero en los últimos cuatro minutos, de nuevo, el choque sufrió otro cambio. España perdió varios balones y Lituania fue recuperando hasta ponerse a 8 a falta de minuto y medio tras nuevo robo de balón (84-92). El parcial seguía creciendo y España no conseguía anotar, mientras que los bálticos seguían sumando hasta el 90-92 (parcial de 20-0). Pablo Mera anotó a falta de 17 segundos para poner el 90-94, pero tuvo que anotar Jan Martín dos tiros libres para sellar la victoria.

Un partido inteligente de un equipo que supo reponerse de la victoria 20 horas antes ante una Letonia competitiva que jugó mejor los últimos minutos, pero que no fue superior a una generación 2010 española con grandes proyectos de futuro y con una base sólida con la que seguir trabajando.

Pablo Mera volvió a ser uno de los mejores jugadores del partido con 14 puntos y 19 de valoración. Buen encuentro de Ryan Vincent (10+9) mientras que Rhys Robinson fue el máximo anotador con 16 tantos.

Los taronja

Carlos Elordi anotó 7 puntos en los 18 minutos que jugó, capturó 3 rebotes y dio dos asistencias. Por su parte, Sergio Palau anotó 10 puntos en 12 minutos, capturó 2 rebotes y dio 3 asistencias. El tercer canterano taronja en el Campeonato, Emilio Szewczyk, finalizó séptimo con Polonia.

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