Francisco Calabuig

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Gonzalo Corbalán ya está en Valencia

La afición de Valencia Basket podrá disfrutar este año de varias caras nuevas en el equipo. Uno de los fichajes, Gonzalo Corbalán, aterrizó este domingo en Valencia preparado para arrancar la pretemporada a las órdenes de Xavi Albert este mismo lunes. La incorporación del argentino fue una de las primeras en confirmarse este verano, poco antes de marcharse a la concentración de la selección argentina, con la que disputó dos encuentros a principios de julio. Tras unas semanas de vacaciones, empezará este lunes la nueva temporada.

Una temporada que para él supone un salto mayúsculo en su carrera. Tras ser una de las revelaciones de la temporada pasada en el Burgos, Corbalán llega al actual campeón de Liga Endesa como una apuesta del club taronja en la que hay depositadas muchas esperanzas. Consciente del equipo al que llega, el argentino expresó a su llegada Valencia que "es un paso muy grande en mi carrera, quiero aportar lo máximo posible al equipo. Va a ser un reto muy grande jugar Euroliga. Estoy muy contento, muy emocionado de dar este paso en mi carrera, también por el equipo en el que voy a jugar". Más información