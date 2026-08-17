Un ex del Valencia Basket anuncia su retirada por sorpresa

Nunca es fácil decir adiós y mucho menos encontrar el momento adecuado para poner el punto y final a una trayectoria profesional a nivel deportivo. De hecho en muchas ocasiones llega por sorpresa para los deportistas e incluso para los seguidores. En este caso ha sido una noticia que ha cogido al mundo del baloncesto con el pie cambiado. El ex jugador del Valencia Basket, Nikola Kalinic ha anunciado su retirada como jugador para emprender un nuevo rumbo profesional.

Kalinic ha anunciado el final de su carrera deportiva como jugador con un mensaje en sus redes sociales. A sus 34 años, Kalinic todavía estaba en un buen punto de forma para continuar su trayectoria. Sin ir más lejos este curso ha disputado 29 partidos en Euroliga con Estrella Roja con estos promedios: seis puntos, 1,'9 asistencias y un 40% en tiros de tres. El serbio, a priori, iba a continuar una temporada más en la plantilla de Estrella Roja.

A priori y según indica BasketNews la principal razón para retirarse es que Kalinic quiere pasar más tiempo con su hija. Ya en otoño de 2025 explicó que llevaba "veinte días sin ver a su hija" por los compromisos profesionales y la disputa que mantiene por la custodia de la niña. Así pues el nuevo paso de Kalinic es el de formar parte del banquillo de Ibon Navarro como asistente del Estrella Roja, mientras termina su formación para ser entrenador principal.

"Chicos, me retiro. Yo estoy empezando como entrenador asistente en Estrella Roja. Por mi situación vital, yo quiero estar cerca de Belgrado. Gracias a todos por ser parte de esta loca carrera", ha escrito Kalinic

Un trotamundos del baloncesto Euroliga con un paso por Valencia Basket

A sus 34 años, Nikola Kalinic ha vivido un sinfín de experiencias en el basket europeo. Tras pasar por varios equipos serbios, Kalinic firma por Estrella Roja en la 2014/15. Solo una temporada le sirve para que un grande como Fenerbahçe se fije en el joven alero. Kalinic pasa en Turquía desde 2015 hasta 2020 donde consigue; una Euroliga como mejor anotador de la Final (2017) , tres ligas (2016, 2017, 2018) y tres copas (2016, 2019, 2020).

En julio de 2020, en plena pandemia de Covid-19, Kalinic firma una temporada por Valencia Basket en un equipo que disputa la Euroliga con nombres de la talla de; Derrick Williams, Klemen Prepelic, Sam Van Rossom, Fernando San Emeterio, Bojan Dubljevic o Mike Tobey, entre otros. El equipo, a las órdenes de Jaume Ponsarnau, se quedó a las puertas de los playoffs en Euroliga como 9º en temporada regular, eliminado por el Madrid en semifinales de la Liga Endesa y en cuartos de la Copa del Rey.

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Nikola Kalinic, durante un encuentro ante el Real Madrid. / Francisco Calabuig

Tras pasar por La Fonteta, Kalinic volvió a Estrella Roja pero solo una temporada antes de firmar dos cursos por el FC Barcelona. Con los azulgrana ganó la Liga Endesa en 2023 y tras esto regresó al equipo serbio, donde ha puesto punto final a su carrera.