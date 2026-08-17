FICHAJES
Trendon Watford, objetivo del Valencia Basket, cierra su futuro
El ala-pívot estadounidense descarta dar el salto a Europa y seguirá en la NBA
El jugador firma un año con New Orleans Pelicans y cobrará 2,9 millones de dólares
El sueño de fichar a Trendon Watford se desvanece, de momento. El ala-pívot procedente de los Philadelphia 76ers era uno de los grandes objetivos del Valencia Basket para poner la guinda a la plantilla de la próxima temporada, pero finalmente, el jugador ha decidido descartar su salto a Europa y seguirá al menos un año más en la NBA. Así lo ha avanzado el periodista Shams Charania, quien confirma que el jugador ha llegado a un acuerdo por un año con New Orleans Pelicans con una ficha de 2,9 millones de dólares.
El Valencia Basket se queda así sin uno de los jugadores más codiciados del mercado que tenía la condición de agente libre, aunque mientras busca un nuevo refuerzo para el '4' y a ser posible con polivalencia para jugar al '3', de momento ha completado una plantilla de 15 jugadores con la llegada de Elias Valtonen, sin un contrato garantizado pero con experiencia y polivalencia para elevar el nivel de la plantilla a la espera de si surge otra opción para reforzar la posición.
Buenos números en la NBA
Watford tuvo otras propuestas de equipos de Euroliga como el Olympiacos, pero apuró sus opciones de seguir en la NBA y finalmente ha encontrado la franquicia que apostara por él, después de una última gran temporada en Estados Unidos. Con los 76ers cuajó alguna de sus mejores actuaciones, con el triple doble que logró frente a los Raptors, anotando 20 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias. Su mejor campaña fue la 2024-205 como jugador de los Brooklyn Nets, con los que promedió 10,2 puntos y 2,6 asistencias. Además fue elegido MVP de las Finales de la Summer League en 2022, año en el que se proclamó campeón de la competición con Portland.
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