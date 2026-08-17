El Valencia Basket ya es el 19º del mundo en el ranking FIBA 3x3

El equipo masculino de Valencia Basket 3x3 cerró su participación en el World Tour de Lausanne, disputado los días 14 y 15 de agosto en Suiza, con una séptima posición en el primer World Tour de la temporada para el conjunto taronja. En su estreno en el circuito de mayor nivel internacional, el equipo se quedó a las puertas de las semifinales tras competir hasta el final en sus tres encuentros y dejando mejores sensaciones que el resultado final.

Con Javier Herrero, Carlos Martínez, Jorge Parra y Alfonso Ribera como integrantes del equipo, el Valencia Basket 3x3 arrancó la competición con un ajustado triunfo ante Liman (20-19), uno de los grandes referentes del 3x3 mundial. En el segundo encuentro de la fase de grupos, los taronja se midieron a Cibona Ph.C.Classic. Pese a mantenerse en el partido durante buena parte del encuentro, terminaron cediendo por 15-21, un resultado que, tras la victoria de Cibona ante Liman en el primer partido del grupo, otorgó al conjunto croata el primer seed y dejó a los valencianos como segundos clasificados.

Derrota en cuartos

Ya en los cuartos de final, el conjunto taronja se cruzó con Raudondvaris Hoptrans. En otro duelo marcado por la igualdad, el Valencia Basket 3x3 mantuvo intactas sus opciones de avanzar a semifinales hasta los instantes finales, aunque finalmente cayó por un ajustado 15-18.

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Ascenso en el ranking FIBA 3x3

De esta forma, el Valencia Basket 3x3 concluye su primer World Tour de la temporada en séptima posición, con el balance positivo de haber competido de tú a tú ante algunos de los mejores equipos del mundo. Más allá de la clasificación final, el equipo dejó buenas sensaciones en su estreno en el máximo escenario internacional del 3x3 esta temporada y continúa dando pasos adelante en su crecimiento dentro del circuito, situándose ya como el 19º mejor equipo del mundo en el ranking FIBA 3x3.