La España más taronja vuelve a arrollar para ganar a Lituania de ¡¡¡91 puntos!!!

La selección española femenina U16 sigue arrasando en el Eurobasket de la categoría y tras una espectacular primera fase del torneo, este martes se clasificó para los cuartos del final tras arrollar de nuevo a su rival e imponerse de 91 puntos ante Lituania (118-27). Una superioridad aplastante con que se ha dado hasta ahora en todo el campeonato, ya que ganaron el primer partido ante la República Checa de +69, el segundo ante Bulgaria de +115 y el tercero contra Polonia de +74. Y todo ello con una presencia taronja más que notable, ya que el Valencia Basket es, con cuatro jugadoras, el club que más internacionales aporta a la selección, seguido por las tres del Estudiantes, las dos del Joventut y del Siglo XXI y la única representante del CB Islas Canarias.

Amelia Alonso, en el partido del Eurobasket U16 ante Lituania. / FIBA

Las taronja Paula Reynal, Anastasia Lishchuk, Uki Igbinedion y Amelia Alonso son, además, cuatro de las jugadoras más destacadas en lo que va de campeonato y volvieron a brillar ante Lituania, aunque en el caso de Lishchuk solo pudo estar seis minutos en pista, en los que sumó 3 puntos y 4 rebotes. Reynal destacó con 15 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y 20 de valoración; Amelia Alonso llegó a 18 puntos, 6 rebotes, 3 recuperaciones y 18 de valoración y Uki Igbinedion brilló también con 11 puntos, 8 rebotes y 16 de valoración.

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Doblete de Amelia Alonso

En el caso de Amelia Alonso, suma un segundo gran torneo internacional este verano, ya que recientemente se proclamó subcampeona del mundo U17, cediendo solo ante la potente Estados Unidos en el tramo final del partido de la lucha por el oro. De nuevo fue una de las más destacadas a pesar de tener un año menos que la mayoría y coincidió en la selección con otras tres jugadoras taronja: Isa Hernández, Sandra Dávila y Sarai Teijeira.