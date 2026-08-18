La extaronja Marija Lekovic ya tiene nuevo equipo en España

La extaronja Marija Lekovic (23 años y 1,70 m.) se ha convertido este martes en jugadora del Spar Girona, al comprometerse por una temporada y llegará al pabellón de Fontajau procedente del Ingeniería Ambiental CAB Estepona.

La base montenegrina también ha militado en el Perfumerías Avenida y hasta febrero del año pasado en el Valencia Basket, mientras que en la temporada 2023-2024 formó parte del equipo del Fenerbahçe que ganó la Euroliga, la Supercopa de Europa, la Liga y la Copa de Turquía. Antes ya había sido MVP y campeona de la Liga Adriática con el Buducnost.

Debutó con la selección absoluta de su país con apenas 15 años (2018) y en 2022 fue la mejor jugadora y la máxima anotadora del Europeo sub-20.

Avalada por Roberto Íñiguez

El director deportivo, Pere Puig, ha asegurado en unas declaraciones distribuidas por el propio club que Lekovic es "una jugadora que llega con mucho hambre y con gon ganas de reivindicarse". "Roberto (Íñiguez) la conoce muy bien y desde el primer momento apostó para que fuera la base que acompañara Iyana Martín, con el refuerzo de Juana Camilión", ha añadido.

Puig también ha explicado que la posición de base ya queda "cerrada" con la llegada de Lekovic y que ahora el club acabará de "perfilar" la plantilla con "algunos pequeños retoques pendientes".

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Compañera de Queralt

Lekovic compartirá responsabilidad en el juego exterior con otra extaronja como Queralt Casas, uno de los fichajes estrella de las catalanas tras hacer historia con el Valencia Basket, con 11 títulos en las siete temporadas en las que defendió la camiseta del Valencia Basket.