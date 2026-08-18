Así es la espectacular nueva camiseta del Valencia Basket que triunfará en el Roig Arena

El Valencia Basket sigue desvelando las nuevas pieles con las que afrontará una temporada muy especial. El conjunto taronja ha presentado este martes su segunda equipación para el curso 2026/27, una camiseta que recibe el nombre de 'Carácter' y que vuelve a hacer un guiño a los 40 años de historia de la entidad valenciana.

Después de estrenar a finales de julio 'Origen', la primera equipación de la nueva campaña, Valencia Basket y hummel dan continuidad ahora a la colección con una segunda camiseta en la que predominan el negro, el dorado y diferentes tonalidades de gris. La 2026/27 será la segunda temporada consecutiva de la entidad valenciana junto a la firma danesa.

Si 'Origen' buscaba rendir homenaje al camino recorrido por el club durante sus cuatro décadas de vida, 'Carácter' pone el foco en una de las señas de identidad del proyecto taronja: su capacidad de superación, el esfuerzo y la competitividad que han acompañado a Valencia Basket durante su crecimiento. Precisamente algo que deberá ponerse en valor esta temporada después de la salida de prácticamente toda la plantilla y cuerpo técnico.

Imagen del Roig Arena durante un partido / Francisco Calabuig

La camiseta mantiene además la identidad gráfica elegida para la colección conmemorativa del 40 aniversario. El diseño recupera las ondas confeccionadas mediante puntillismo, un recurso visual con el que el club pretende representar todos esos pequeños pasos y acciones que, acumulados durante años, han permitido al proyecto crecer hasta alcanzar su dimensión actual. Ese mismo concepto ya había aparecido en la primera equipación presentada el pasado 29 de julio.

Negro y dorado para una camiseta diferente

El gran cambio, eso sí, está en su aspecto. Frente al tradicional naranja que domina la primera equipación, la segunda piel apuesta por una combinación mucho más sobria, con el negro como protagonista acompañado de dorados y grises. El resultado es una camiseta llamativa y elegante que se distancia de la primera sin romper la línea estética diseñada para el aniversario.

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El logo oficial del 40 aniversario vuelve a ocupar un lugar destacado, reforzando el carácter conmemorativo de una temporada en la que la entidad celebra cuatro décadas desde su nacimiento. También continúa en el frontal la presencia de Vitaldin junto al nombre de Valencia Basket, una de las principales novedades introducidas ya en la camiseta 'Origen'. El club explicó entonces que esta presencia reconoce la apuesta de la marca por el proyecto taronja y su voluntad de crecer de la mano de la entidad.