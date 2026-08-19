FICHAJES
Dylan Osetkowski completa su fichaje con el Valencia Basket tras superar el examen médico
El ala-pívot estadounidense con pasaporte alemán luce ya los colores del Valencia Basket antes del inicio de la pretemporada
El ya exjugador del Partizan empezará este jueves la pretemporada junto al resto de sus compañeros
El nuevo Valencia Basket arranca este jueves con el primer entrenamiento grupal de la pretemporada y lo hace con todos sus nuevos fichajes disponibles tras la llegada en los últimos días de Gonzalo Corbalán, Elias Valtonen, Armoni Brooks y TJ Shorts, a quienes se unió este miércoles Dylan Osetkowski para pasar la pertinente revisión médica y física.
El ala-pívot estadounidense con pasaporte alemán ya es oficialmente nuevo jugador de Valencia Basket para las dos próximas temporadas tras superar satisfactoriamente ambos examenes en unos controles que tuvieron lugar ha tenido lugar entre el Hospital Quirónsalud València y en el Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón, bajo la supervisión del doctor Vicente Sebastiá, responsable de la dirección médica de los primeros equipos de Valencia Basket.
Los exámenes médicos han consistido, como es habitual, en la realización de una analítica, una prueba de esfuerzo, una exploración completa del aparato locomotor, un electrocardiograma y un ecocardiograma.
Sobre Dylan Osetkowski
El jugador californiano procede del Partizan Mozzart Bet Belgrade, con el que la temporada pasada volvió a disputar la Euroliga y acreditó unos números de 7,2 puntos con un 35,8% en triples y 2,9 rebotes para 7,3 de valoración. Unos números que subió hasta los 8,4 puntos con un 39,4% en triples para 8,8 de valoración en la Liga Adriática. Osetkowski conoce bien la Liga Endesa, ya que estuvo durante tres temporadas en Unicaja contribuyendo a que el conjunto malagueño levantase seis títulos, siendo designado en el Quinteto Ideal de la acb en 2024 y siendo MVP de la FIBA Intercontinental Cup en ese mismo año. En sus 114 partidos de carrera acb, Dylan acreditó una tarjeta de 10,7 puntos con un 36,4% en triples y 3,9 rebotes para 10,9 de valoración.
- El Valencia CF cierra la cesión con opción de compra de Pablo Maffeo
- Arbeloa aprieta por Arnau, pero el Valencia CF es optimista con su fichaje
- Una leyenda que rechazó el Valencia CF, ¿a un paso de regresar a España?
- Horario y dónde ver por TV e internet el Valencia CF - Celta de Vigo de LaLiga
- El debut con mal sabor de boca de Guillamón con el Sporting: 'El camino es largo
- Alineaciones probables del Valencia CF - Celta de Vigo de LaLiga en Mestalla
- Fichaje cerrado: Kayne Van Oevelen llega al Valencia CF cedido por el Ipswich Town
- Bernhardsson, extremo en la lista del Valencia CF, a punto de fichar por el Wolfsburgo