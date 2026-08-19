EUROBASKET U16F
La taronja Paula Reynal lidera otra exhibición de España hacia semifinales
Con 15 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias, 3 recuperaciones y 30 de valoración, fue la mejor ante Serbia
España volvió a arrollar al ganar de +47 (41-88) y se medirá el viernes a Letonia en busca de la final
Las también taronjas Anastasia Lishchuk, Uki Igbinedion y Amelia Alonso brillaron también en cuartos
La selección española U16 es una apisonadora. Tras arrollar a sus rivales en la primera fase e incluso en octavos de final ganando de +91 a Lituania, este miércoles volvieron a pasar el rodillo sobre Serbia (41-88) en cuartos de final para clasificarse para semifinales y confirmar que son las grandes favoritas al título.
Y una vez más, hubo claro protagonismo taronja en la victoria, ya que a la exhibición de Paula Reynal (15 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias, 3 recuperaciones y 30 de valoración) se le sumó también un gran partido de sus compañeras en el Valencia Basket. Anastasia Lishchuk llegó a 8 puntos, 9 rebotes, 3 tapones y 15 de valoración; Uki Igbinedion sumó 13 puntos, 5 rebotes y 10 de valoración; mientras que la subcampeona del mundo U17, Amelia Alonso, destacó también con 16 puntos y 6 rebotes. Junhta a ellas, también brilló la jugadora del Joventut Ángela Rojas, quien acabó con 23 de valoración tras sumar 12 puntos, 3 rebotes, 7 asistencias y 5 recuperaciones.
El viernes, la semifinal
Tras la contundente victoria de este miércoles, las de Madelen Urieta se medirán en semifinales a Letonia este viernes a partir de las 19:30, mientras que el otro finalista saldrá del duelo que medirá antes a Francia con Eslovenia, con claro favoritismo para las galas tras arrollar también en cuartos de final a Alemania por 79-39.
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