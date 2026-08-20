FICHAJES
Cesión al Joventut desde el Valencia Basket
Paula Saravia fichó hace un año por el club taronja procedente del Estudiantes
Jugó tres partidos con el primer equipo en la Euroliga en un año con ficha de La Cordà de Paterna
En el antiguo vinculado taronja promedió 9,7 puntos, 2,5 rebotes, 1 asistencia y 5,4 de valoración
El Valencia Basket sigue perfilando su plantilla definitiva para la próxima temporada y tras los fichajes de Kamila Borkowska, la base estadounidense con pasaporte alemán Alexis Peterson, las aleros Helena Pueyo, Elizabeth Balogun y Alisa Jenkins, la ala-pívot Marta Suárez y a la pívot Virag Takacs-Kiss, al margen del regreso de Alicia Flórez, se sigue trabajando en las salidas y en el futuro de algunas de las más jovenes jugadorras taronja.
Y la última en conocer su futuro inmediato ha sido la escolta Paula Saravia (1,85m, 22 años) quien jugará en calidad de cedida en el Joventut Badalona la próxima temporada en la LF Challenge.
Saravia llegó la pasada campaña al Valencia Basket, en la que estuvo como jugadora vinculada alternando la dinámica del primer equipo femenino con La Cordà de Paterna, entonces equipo vinculado en LF Challenge. Con la camiseta taronja disputó tres partidos de EuroLeague Women. En el combinado filial jugó un total de 29 encuentros en los que promedió 9,7 puntos, 2,5 rebotes, 1 asistencia y 5,4 de valoración.
Carrera hasta València
Saravia llegó al Valencia Basket procedente del Movistar Estudiantes, donde se formó desde su etapa infantil. En su periodo junior, con Movistar Estudiantes, debutó en la máxima categoría en la temporada 21-22 y con solo 18 años ya tuvo ficha del primer equipo. Durante esas tres temporadas, la española pudo contar con minutos en LF Endesa, Copa de la Reina y EuroCup Women para ir ganando experiencia.
Especializada en 3x3
La exterior ha pasado por las categorías de formación de la selección española y en los últimos años se ha especializado en el baloncesto 3x3. En 2022 se colgó el bronce en la Copa del Mundo U18F 3x3 junto a las taronja Alicia Flórez e Irene Broncano.
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