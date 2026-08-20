PRETEMPORADA
Estreno en el Roig Arena con todos los fichajes, sin Sako y con dos refuerzos extra
TJ Shorts, Gonzalo Corbalán, Saint Supery, Armoni Brooks, Lucas Marí, Mo Gueye, Elias Valtonen y Dylan Osetkowski se estrenan de taronja
Sako tardará unos días en unirse al grupo al estar recuperándose aún de unas pequeñas molestias
Los cedidos Wildens Leveque y Álex Blanco ayudarán en la primera parte de la pretemporada
Algunos de ellos ya habían trabajo de manera individual en la pista anexa al Roig Arena, pero este jueves ha arrancado definitivamente el nuevo proyecto del Valencia Basket con el primer entrenamiento grupal a las órdenes de Xavi Albert, que toma el testigo tras la salida de Pedro Martínez.
Y lo ha hecho con la totalidad de la plantilla a excepción de un Neal Sako que sigue recuperándose de unas pequeñas molestias que arrastra, por lo que fue la primera ocasión en la que trabajaron juntos TJ Shorts, Gonzalo Corbalán, Saint Supery, Armoni Brooks, Lucas Marí, Mo Gueye, Elias Valtonen y Dylan Osetkowski, junto a los jugadores que se mantienen de la pasada temporada: Josep Puerto, Nate Reuvers, Kameron Taylor, Yankuba Sima, Omari Moore y Álvaro Cárdenas.
Xavi Albert, además, contará de momento con la ayuda de otros dos jugadores taronja como Wildens Leveque y Álex Blanco, cedidos al Bàsquet Menorca y al Palmer Basket Mallorca y que ayudarán en la primera parte de la pretemporada.
Pretemporada atípica
Pero además de afrontar un verano con numerosos cambios en la plantilla, arranca ahora una pretemporada atípica por la presencia de la ventana FIBA (entre el 24 de agosto y el 1 de septiembre) y el rápido inicio de las competiciones. El equipo que dirige Xavi Albert disputará tres pruebas de pretemporada antes de afrontar el primer partido oficial, que llegará con la semifinal de la Supercopa Endesa el sábado 19 de septiembre ante el Barça.
Tres partidos
La primera ocasión de verlos a todos en un partido será, sin embargo, el próximo lunes 7 de septiembre contra el Casademont Zaragoza, siguiendo la tradición de las últimas temporadas, con un partido que este año por primera vez tendrá lugar en el pabellón municipal de Benicarló.
Después de dos días de trabajo en València, el jueves 10 de septiembre el equipo viajará un año más a tierras gallegas para repetir su participación en la undécima edición del torneo EncestaRías, en el que se medirá al Monbus Obradoiro el viernes 11 y, un día después, al que haya obtenido el mismo resultado en la otra semifinal, que disputarán Baskonia y Alba Berlín.
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