Josep Puerto: "Queremos ser un equipo hambriento, dar nuestro cien por cien"

El nuevo Valencia Basket ha empezado a andar este jueves con el primer entrenamiento conjunto a las órdenes de Xavi Albert. Y lo ha hecho con todas las caras nuevas pero con la baja de Neal Sako al estar recuperándose de una pequeña lesión. Una primera sesión de trabajo que les ha permitido empezar a conocerse en la pista y tener las primeras sensaciones de cara al nuevo curso.

Y nadie mejor que el catán Josep Puerto para hacer una valoración de lo que espera del equipo y de la temporada que empezará en breve. "Sobre las expectativas, si le preguntases al resto, también te dirían que no pensamos en eso. Pensamos en entrenar y hacer el trabajo lo mejor posible. Al final, las expectativas son cosa de los demás", explicó Puerto en declaraciones a la prensa tras el primer entrenamiento sobre la pista.

Sobre las primeras horas de trabajo con el nuevo primer entrenador Albert y de los nuevos fichajes, Puerto habló de la filosofía de entrenamientos: "Queremos ser un equipo hambriento, dar nuestro cien por cien y estar muy presentes en el trabajo. Por ahora, las sensaciones son muy buenas".

La plantilla del Valencia Basket, al terminar la primera sesión conjunta de entrenamiento. / F. Calabuig

Identidad y estilo de juego

Respecto a si cree que habrá continuidad en la identidad del equipo y el estilo de juego, Puerto asegura que "vamos a intentar competir todos los partidos, vamos a darlo todo y a partir de ahí, a seguir construyendo y ver dónde podemos llegar. Xavi conoce muy bien a Pedro Martínez y hará lo que él crea que es lo mejor para el equipo, pero seguro que muchas cosas se mantendrán", añadió el internacional valenciano.

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Objetivo de capitán

El de Almussafes, preguntado también por su objetivo personal, se centró en el trabajo colectivo. "Mi objetivo es poner al grupo por encima de mí como jugador y ayudar al equipo a competir y a ganar, que al final es lo más importante. Esto es un trabajo de equipo".