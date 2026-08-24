PRETEMPORADA
El Valencia Basket de Javi Torralba se estrena con Kamila Borkowska pero sin Alisia Jenkins
La internacional polaca fue la única de las fichajes en poder entrenar en el primer día de pretemporada en el Roig Arena
Alisia Jenkins no pudo trabajar con el grupo al no haber podido hacer aún las pruebas físicas y médicas previas a su fichaje
Kendra Chery y Leticia Romero, las otras dos jugadoras del primer equipo disponibles desde el primer día
Javi Torralba tiene que contar con las jóvenes del filial de la LF Challenge ante as ausencias de las internacionales y la de la WNBA
Nuevo ciclo en marcha. Tras la extensa y exitosa etapa de Rubén Burgos al frente de primer equipo femenino, el nuevo Valencia Basket de Javi Torralba ha empezado a trabajar ese lunes en la pista anexa del Roig Arena, aunque lo ha hecho con solo una novedad de entre las nuevas incorporaciones de esta temporada: Kamila Borkowska.
La internacional polaca llegó a València el pasado 19 de agosto y ya se ha podido vestir de corto, pero no lo ha podido hacer así Alisia Jenkins. La estadounidense, recién llegada, no había podido completar aún las pruebas físicas y médicas previas a la confirmación de su fichaje, aunque sí estuvo presenciando la primera jornada de trabajo desde uno de los laterales de la pista.
Sí estuvieron Leticia Romero y una Kendra Chery que llegó el pasado mes de febrero y que continuará en el primer equipo, por lo que solo hubo cuatro jugadoras del primer equipo en el estreno de la pretemporada y únicamente tres de ellas en pista. El resto están o convocadas con sus respectivas selecciones o jugando aún la WNBA.
El Challenge, casi al completo
Ante la falta de jugadoras del primer equipo, Javi Torralba tuvo que echar mano del equipo filial, con las jóvenes del equipo de LF Challenge, desvinculado ya de La Cordà de Paterna. Estuvieron todas a excepción de Paula Reynal, recientemente proclamada campeona de Europa con la selección española y elegida en el quinteto ideal del Eurobasket junto a la también taronja Amelia Alonso. Sí estuvieron dos subcampeonas del mundo U17 como Isabel Hernández, Sarai Teijeira y Sandra Dávila.
Junto a ellas, Clara Ché, que cumplirá su quinta campaña en el equipo filial, y Lorena Segura, formada en el Valencia Basket y miembro del Mur dels Somnis, que dotan de un punto de experiencia a la plantilla. Tampoco faltaron Irene Broncano, Marina Bleda y la argentina Nerea Lagowski, además de las nuevas incorporaciones de Fatou Kiné Filor, Isabel Martín y la interior estadounidense Cameron Williams, entre otras.
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