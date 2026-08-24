Leticia Romero: "Vamos a seguir teniendo nuestra identidad y a luchar por todo"

El Valencia Basket ha empezado este lunes la pretemporada y lo hace hecho con apenas tres jugadoras de la primera plantilla, entre ellas una Leticia Romero que será una de las capitanas tras la marcha de Queralt Casas y Cristina Ouviña. La canaria afronta su octava temporada de taronja, por lo que nadie mejor que ella para acoger a las nuevas y marcar la línea de ambición que ha acompañado al equipo en las últimas temporadas, aunque empiece un nuevo ciclo con Javi Torralba en el banquillo.

"Nosotras vamos a seguir teniendo nuestra identidad, que es siempre competir por todo e intentar luchar por todo más allá de los resultados y creo que se va a intentar construir un equipo muy competitivo, que lo va a dar todo y va a intentar conectar con la afición", destacaba a la prensa tras el primer entrenamiento de la pretemporada en el Roig Arena. Después se refirió al resto de cuestiones de la actualidad taronja.

Leticia Romero, durante el entrenamiento del lunes en el Roig Arena. / Lucía Company

Cambio de ciclo

"Lo importante es estar aquí, adaptarse a los cambios porque es un cambio de ciclo con muchas cosas diferentes, mucha gente diferente y es importante empezar desde el principio asentando las bases y acogiendo a todo el equipo. Va a ser importante que nos sintamos un equipo", añadió.

Rol en el equipo

Preguntada por su rol en el equipo, la base canaria reconoció que tiene que "ayudar un poco más a que conozcan más todo" en relación a los fichajes y destacó su papel sobre la pista. "Soy una jugadora que siempre quiere ganar, que mi equipo juegue bien y además, jugando en el puesto de base, lo importante es que el equipo esté bien cuando yo esté en pista", dijo Romero.

Las jugadoras que arrancan la pretemporada del Valencia Basket de Javi Torralba. / Lucía Company

Múltiples ausencias

El Valencia Basket realizó su primer entrenamiento en pista con solo tres jugadoras del primer equipo por la coincidencia con la WNBA y la preparación para el Mundial de este verano. Sobre esta situación, la jugadora 'taronja' se centró en que la preparación acaba de comenzar.

"No podemos luchar contra eso, pero lo bueno es que es muy pronto. Tenemos mucho tiempo por delante y lo principal es asentar las bases e ir poco a poco. Eso lo estamos haciendo, las jugadoras irán llegando, se irán acoplando y aquí estaremos para ayudar a todo el mundo", concluyó.

Apuesta por España en el Mundial

Por otra parte, Leticia Romero compartió este lunes su opinión sobre el posible papel de la selección española el Mundial de baloncesto que se celebra en Alemania entre 4 y el 13 de septiembre y colocó a España como una de las favoritas al título. "España siempre va a estar ahí. Seguro que está en el 'top' tres y ojalá que queden primeras, aunque yo diría que puede llevarse el oro", dijo Romero en declaraciones a los medios tras el primer entrenamiento en pista de la pretemporada del conjunto 'taronja'.

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Romero también valoró el papel de la selección femenina en categorías inferiores que este verano se colgó la medalla de oro en el Europeo sub16 y sub18 y la plata en el Mundial sub17, con algunas de las protagonistas compartiendo ya entrenamientos con ella desde el primer día. "Se nota el buen trabajo que se hace desde la base. España siempre ha sido una potencia europea y las jugadoras son cada vez más competitivas, más fuertes y juegan mejor a baloncesto. La selección española siempre está en los puestos altos de cualquier ranking".