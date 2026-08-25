Oficial: Alisia Jenkins ya es taronja
La interior estadounidense ha firmado un contrato corto con las del Roig Arena, aunque existe la posibilidad de ampliarlo hasta final de temporada
El tiempo dirá si es temporal o la historia de Jenkins con el Valencia Basket va más allá de lo firmado inicialmente. La ala-pívot estadounidense Alisia Jenkins (1.85m, EE. UU., 21/02/1994, 32 años) ya es oficialmente nueva jugadora de Valencia Basket de forma temporal hasta noviembre, en un principio, tras pasar satisfactoriamente la revisión médica y física.
El control ha tenido lugar entre el Hospital Quirónsalud València y en el Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón, bajo la supervisión del doctor Vicente Sebastiá, responsable de la dirección médica de los primeros equipos de Valencia Basket.
Los exámenes médicos han consistido, como es habitual, en la realización de una analítica, una prueba de esfuerzo, una exploración completa del aparato locomotor, un electrocardiograma y un ecocardiograma.
Sobre Alisia Jenkins
La experimentada interior procede del Maccabi Karmiel, donde realizó unos números de 18 puntos, 11,4 rebotes, 3 asistencias y 1 robo por partido en liga israelí. La jugadora estuvo varios años compitiendo en Israel, aunque también ha pasado por equipos europeos como el BLMA, donde disputó Eurocup Women en la temporada 23-24 con una tarjeta de 10,4 puntos, 8,8 rebotes, 2,4 asistencias y 16,7 de valoración por encuentro. Durante los veranos no ha parado su actividad compitiendo en ligas tan potentes como la australiana y pasando por competiciones como la mexicana o la portorriqueña. Jugadoraza para el Valencia Basket.
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