El Valencia Basket presenta su rompedora nueva camiseta para triunfar en el Roig Arena

El Valencia Basket ha completado la colección de equipaciones para una temporada especialmente simbólica. El club taronja ha presentado este martes su tercera camiseta para el curso 2026/27, bautizada como “Trencadís”, una propuesta muy diferente a las dos primeras pero que mantiene el hilo conductor de las celebraciones por el 40 aniversario de la entidad.

La nueva elástica está inspirada en una de las expresiones artísticas más reconocibles de la cultura valenciana: el trencadís, la técnica basada en la composición de pequeñas piezas de cerámica o porcelana para formar una obra conjunta. Una idea que el club traslada a sus cuatro décadas de historia, construidas a partir de jugadores, jugadoras, aficionados, momentos y éxitos que han ido dando forma a la identidad del Valencia Basket.

Además, se trata de una técnica con un vínculo especial con la entidad, ya que la Fundación Roig Alfonso de la Comunidad Valenciana la utiliza cada temporada en la elaboración del Trofeo al Esfuerzo, el reconocimiento que premia al jugador y a la jugadora que destacan especialmente por ese valor a lo largo del curso.

Una colección para celebrar los 40 años

“Trencadís” completa una colección que arrancó con “Origen”, la primera equipación, dominada por el tradicional naranja taronja y con detalles negros y dorados. Su diseño de puntos y ondas representa el camino recorrido desde el nacimiento del club y la fuerza del Mur Taronja.

La segunda camiseta recibe el nombre de “Carácter” y apuesta por una combinación de negro, dorado y tonos grises. Su concepto gira alrededor de la capacidad de superación, el esfuerzo y la competitividad que han marcado el crecimiento del proyecto durante estas cuatro décadas.

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Como ocurre con el resto de la colección del curso 2026/27, el logo oficial del 40 aniversario vuelve a ocupar un lugar destacado en la nueva camiseta. También continúa en el frontal Vitaldin, patrocinador que mantiene su apuesta por el proyecto taronja en una temporada marcada por la celebración de los cuarenta años del club y por una nueva etapa deportiva en el Roig Arena.